Świat W Czechach rozbił się śmigłowiec wojskowy z żołnierzami na pokładzie Oprac. Kuba Koprzywa |

Amerykańskie śmigłowce Venom Źródło wideo: Facebook/U.S. Marine Corps Źródło zdj. gł.: Slavomir Kubes/CTK/PAP

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Do katastrofy doszło w miejscowości Namest nad Oslavou, w 22 Bazie Lotnictwa Śmigłowcowego. Rozbił się śmigłowiec typu Venom z pięcioma żołnierzami na pokładzie - podała czeska armia w komunikacie.

Agencja CTK poinformowała, że co najmniej jedna osoba nie żyje. Informację tę potwierdził rzecznik regionalnych służb ratowniczych Petr Janacek. Dodał, że trzy ranne osoby trafiły do szpitala.

Janacek nie podał informacji na temat tożsamości osób znajdujących się na pokładzie.

W ostatnich latach Czechy zakupiły 12 śmigłowców od amerykańskiej firmy Bell. Osiem z nich to wielozadaniowe UH-1Y Venom i cztery AH-1Z Viper. Ponadto Czechy mają jeszcze otrzymać dwa kolejne Venomy i sześć Viperów w 2027 i 2028 roku jako dar od Stanów Zjednoczonych za pomoc Ukrainie.