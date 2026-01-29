Logo strona główna
Świat

Prezydent Czech opublikował zdjęcie z sypialni

Petr Pavel
Prezydent Czech Petr Pavel na nagraniach archiwalnych
Prezent Czech Petr Pavel opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie pokoju, w którym spędza urlop. Odniósł się w ten sposób do doniesień, wedle których wybrał się na "luksusowe wakacje".

"W mediach społecznościowych krążą plotki, że spędzam luksusowe wakacje w ośrodku ukraińskiego właściciela, ale dzisiaj obudziłem się tutaj" - przekazał Pavel we wpisie udostępnionym na Facebooku i Instagramie w czwartek przed południem.

Na pierwszym zdjęciu widać dwa łóżka w niewielkim pomieszczeniu. Na jednym z łóżek ubrania, w tym strój na motocykl, na szafce obok kask. Na kolejnych dwóch zdjęciach widzimy czeskiego prezydenta w kurtce z flagą Czech na motocyklu oraz motocyklistów towarzyszących mu w podróży.

"Dla mnie luksus to przede wszystkim dobre towarzystwo, motocykl i swoboda w podróży. Pozdrawiam z Hiszpanii" - podsumował przywódca Czech swój wpis.

Pasja problematyczna dla ochrony

Po zaprzysiężeniu na prezydenta Czech w 2023 roku Pavel nie zrezygnował z jazdy na motocyklu, choć - jak przyznał w rozmowie z Piotrem Kraśką - stanowi to problem dla jego ochrony. - Ale mój argument był taki, że można zrobić sobie krzywdę wszędzie. Idąc po chodniku, człowieka może potrącić samochód. Jak się jeździ na nartach, też można sobie zrobić krzywdę. Nawet jak się jedzie rowerem. Z tego punktu widzenia nie sądzę, żeby jazda na motocyklu była bardziej ryzykowna niż cokolwiek innego - powiedział polityk w ubiegłym roku.

- Nawet biorąc pod uwagę to, kiedy rzeczywiście złamałem sobie cztery żebra - dodał, nawiązując do wypadku motocyklowego, do którego doszło w maju 2024 roku.

34 min
prezydent czech
Prezydent Czech: Rosjanie nas testują. Oni lubią prowokować
Piotr Kraśko
10 min
Petr Pavel
Według Rosjan to "największy złoczyńca Europy". Kim naprawdę jest prezydent Czech?
TVN24+ Originals
Petr Pavel
Polityczny skandal w Czechach
Maciej Wacławik

Autorka/Autor: Maciej Wacławik

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Petr Pavel Czechy
Maciej Wacławik
Maciej Wacławik
Dziennikarz tvn24.pl
