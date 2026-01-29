Prezydent Czech opublikował zdjęcie z sypialni

Prezydent Czech Petr Pavel na nagraniach archiwalnych Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"W mediach społecznościowych krążą plotki, że spędzam luksusowe wakacje w ośrodku ukraińskiego właściciela, ale dzisiaj obudziłem się tutaj" - przekazał Pavel we wpisie udostępnionym na Facebooku i Instagramie w czwartek przed południem.

Na pierwszym zdjęciu widać dwa łóżka w niewielkim pomieszczeniu. Na jednym z łóżek ubrania, w tym strój na motocykl, na szafce obok kask. Na kolejnych dwóch zdjęciach widzimy czeskiego prezydenta w kurtce z flagą Czech na motocyklu oraz motocyklistów towarzyszących mu w podróży.

"Dla mnie luksus to przede wszystkim dobre towarzystwo, motocykl i swoboda w podróży. Pozdrawiam z Hiszpanii" - podsumował przywódca Czech swój wpis.

Rozwiń

Pasja problematyczna dla ochrony

Po zaprzysiężeniu na prezydenta Czech w 2023 roku Pavel nie zrezygnował z jazdy na motocyklu, choć - jak przyznał w rozmowie z Piotrem Kraśką - stanowi to problem dla jego ochrony. - Ale mój argument był taki, że można zrobić sobie krzywdę wszędzie. Idąc po chodniku, człowieka może potrącić samochód. Jak się jeździ na nartach, też można sobie zrobić krzywdę. Nawet jak się jedzie rowerem. Z tego punktu widzenia nie sądzę, żeby jazda na motocyklu była bardziej ryzykowna niż cokolwiek innego - powiedział polityk w ubiegłym roku.

- Nawet biorąc pod uwagę to, kiedy rzeczywiście złamałem sobie cztery żebra - dodał, nawiązując do wypadku motocyklowego, do którego doszło w maju 2024 roku.