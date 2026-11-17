Zderzenie pociągów w Pradze. Są poszkodowani
Do zderzenia doszło we wtorek rano na wiadukcie przed wjazdem na dworzec główny w Pradze. Na nagraniach widać, że jeden ze składów uderzył w drugi znajdujący się na tym samym torze.
Trwa akcja ratunkowa. Na miejscu interweniuje kilka zastępów straży pożarnej i dziesiątki ratowników i policjantów - przekazały czeskie media.
Według informacji służb ratunkowych w wypadku rannych zostało 46 osób. Składy poruszały się wolno i dlatego obrażenia większości rannych nie są poważne, jednak cztery osoby są w stanie ciężkim - poinformowały służby.
- Wśród poszkodowanych w zderzeniu pociągów w Pradze nie ma obywateli RP - przekazał rzecznik MSZ Maciej Wewiór.
Wstrzymano ruch pociągów przy dworcu głównym w Pradze
Po zdarzeniu ruch kolejowy został wstrzymany, a pociągi dalekobieżne skierowano na inne dworce w mieście. Ruch został częściowo przywrócony po godzinie 9.00.
Ma jednak minąć kilka godzin, zanim ruch zostanie przywrócony w pełni. Ograniczenie będzie dotyczyć dziesiątek połączeń - przekazała państwowa spółka odpowiedzialna za infrastrukturę kolejową. Na swoim portalu państwowy przewoźnik CzD przekazał, że podróżni, którzy dojadą do stacji przed praskim dworcem głównym, mogą skorzystać z komunikacji zastępczej, a bilety kolejowe obowiązują w autobusach, tramwajach i metrze.