Premier spóźnił się cztery minuty, prezydent nie czekał. Zgrzyt na Bałkanach

Bułgarski prezydent Rumen Radev i czarnogórski premier Milojko Spajić mieli się spotkać w siedzibie rządu Czarnogóry w Podgoricy w poniedziałek o godz. 17. Gdy jednak po upływie czterech minut od umówionej godziny Spajić nie pojawił się na miejscu, prezydent Bułgarii postanowił wyjść, nie czekając na spóźnionego polityka, informuje we wtorek Politico.

Do spotkania przywódców nie doszło

Z kolei rzecznik Radewa w rozmowie z bułgarską gazetą "Dnevnik" stwierdził, że "to zupełnie naturalne dla głowy państwa, by odmówić spotkania, na które jego gospodarz nie jest gotowy". Lokalne media zauważają przy tym, że to nie pierwszy raz jak Spajić, który pełni swój urząd od końca października 2023 roku, spóźnia się na oficjalne spotkanie. W marcu po 30 minutach czekania na niego z umówionego spotkania zrezygnował burmistrz słoweńskiej Lublany, Zoran Janković - podała gazeta "Dan".