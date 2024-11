Nowe badanie ukazało się w środę w czasopiśmie naukowym "The Lancet". Badacze z sieci naukowców NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC) we współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia przeanalizowali ponad tysiąc różnych badań przeprowadzonych na łącznej reprezentatywnej grupie ponad 140 mln ludzi i na tej podstawie dokonali swoich szacunków. Według nich w 2022 roku na cukrzycę typu 1 lub 2 chorowało na świecie 828 mln osób powyżej 18. roku życia. Wcześniejsze statystyki WHO mówiły o tym, że z cukrzycą zmaga się ok. 422 mln ludzi, czyli prawie dwa razy mniej.

Cukrzyca na świecie - gdzie jest najwięcej przypadków?

Według badaczy liczba przypadków cukrzycy podwoiła się względem 1990 roku ze wskaźnika na poziomie 7 proc. do 14 proc. Wynika to w dużej mierze z rosnącej liczby zachorowań w krajach słabo i średnio rozwiniętych.

W niektórych krajach, m.in. Bliskiego Wschodu czy północnej Afryki, odsetek osób z cukrzycą wobec całej populacji przekraczał 25 proc. Z drugiej strony najniższe wskaźniki tej choroby odnotowano głównie w krajach Europy. W przypadku kobiet to między 2-4 proc. we Francji , Danii , Hiszpanii , Szwajcarii i Szwecji, a w przypadku mężczyzn 3-5 proc. w Danii, Francji, Hiszpanii, ale także w afrykańskich krajach - Ugandzie, Kenii, Malawi i Rwandzie.

Cukrzyca w Polsce

Cukrzyca jest jedną z najczęstszych chorób cywilizacyjnych. W Polsce choruje na nią ok. 3 milionów osób. Przewiduje się, że do 2030 roku będzie się z nią zmagać nawet co dziesiąty Polak. Choroba rozwija się powoli i wiele osób nie wie, że na nią choruje. Jest to choroba metaboliczna, która polega na tym, że z powodu nieprawidłowego działania trzustki i wydzielania insuliny następuje hiperglikemia, czyli podwyższone stężenie glukozy we krwi. Najczęstszy typ cukrzycy to typ 2, który wynika m.in. z niezdrowego stylu życia i diety, czemu w dużym stopniu można zapobiec.