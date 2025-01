Córka Gisele Pelicot opowiedziała o rodzinnym koszmarze. "To było jak trzęsienie ziemi, tsunami"

Cztery lata temu Caroline Darian sądziła, że ​​wiedzie normalne życie. Miała nieco ponad 40 lat, dom na przedmieściach Paryża, dobrą pracę jako menedżerka do spraw komunikacji, męża pracującego w telewizji i sześcioletniego syna. Dobrze dogadywała się z rodzicami, którzy po przejściu na emeryturę zamieszkali w malowniczej wiosce Mazan w Prowansji. Do domu przez lata zjeżdżała się rodzina na wspólne kolacje, grillowanie w ogrodzie, gry planszowe na patio oraz przejażdżki rowerowe po bajkowej okolicy.

Pewnego dnia ten sielankowy obraz szczęśliwej rodziny legł w gruzach. Darian dokładnie pamięta ten moment. Był poniedziałek, listopad 2020 roku, pandemia COVID-19 . Zegar na jej kuchence wskazywał godzinę 20:25. Cały dzień pracowała z domu. Właśnie kładła na kuchennym blacie torbę z jedzeniem zamówionym na wynos, gdy zadzwoniła jej matka, Gisèle Pelicot. Kobieta powiedziała córce, by usiadła w ustronnym miejscu, bo ma jej do przekazania trudną wiadomość.

Trzęsienie ziemi

- Pamiętam, że krzyczałam, płakałam i wykrzykiwałam obelgi pod jego adresem - opowiadała. - To było jak trzęsienie ziemi, tsunami - stwierdziła, dodając, że w tamtym momencie runęło wszystko, w co wierzyła.

"Powinien umrzeć w więzieniu"

Darian powiedziała, że jej ojciec "powinien umrzeć w więzieniu". Jak mówiła, proces sądowy był "przejściem przez mękę". Kobieta musiała spojrzeć w twarz dziesiątkom oskarżonych, którzy zniszczyli życie jej matce. Byli to mężczyźni w wieku od 26 do 74 lat, w tym żołnierz, dziennikarz i kierowcy ciężarówek. Darian powiedziała, że sprawiali wrażenie zrelaksowanych. - Siedzieli wygodnie na swoich miejscach - stwierdziła. W trakcie rozpraw odtwarzano stanowiące dowody nagrania wideo, na których gwałcono jej matkę w sypialni, w której na komodzie obok łóżka stały rodzinne fotografie.

Darian powiedziała, że ma ogromny podziw dla swojej matki, która zgodziła się na upublicznienie procesu twierdząc, że "wstyd musi zmienić strony". Darian poszła w ślady matki i w 2022 roku - gdy wciąż trwało śledztwo - ujawniła się publicznie, publikując książkę zatytułowaną "I'll never call him dad again" (z ang. nigdy więcej nie nazwę go ojcem). To swego rodzaju pamiętnik z pierwszego roku po ujawnieniu szokującej prawdy o ojcu, w którym opisuje, jak trauma "rozprzestrzenia się po rodzinie jak fala uderzeniowa".