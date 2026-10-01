Co dalej ze skazaną, która przeżyła egzekucję

Dwa śmiertelne zastrzyki, a jej serce nadal biło. Nieudana egzekucja Źródło wideo: Reuters/CNN Źródło zdj. gł.: Reuters

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Po egzekucji, którą Christy Pike przeżyła, apel do władz Tennessee wystosował Wysoki Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka Volker Tuerk.

"Przypadek Christy Pike uwidacznia wiele powodów, dla których kara śmierci powinna zostać zniesiona" - przekazało jego biuro na platformie X. Jak dodano, długotrwałe cierpienie fizyczne i psychiczne wynikające z wielokrotnych prób wykonania wyroku jest "odrażające i okrutne".

Jak dodano, "w sprawie Pike pozostają nierozstrzygnięte istotne kwestie dotyczące prawa do rzetelnego procesu".

Wysoki Komisarz wyraził ponadto zaniepokojenie "wzrostem liczby egzekucji" w Stanach Zjednoczonych. "Nie ma miejsca dla kary śmierci w żadnym społeczeństwie" - głosi komunikat.

#UnitedStates: The case of Christa Pike lays bare multiple reasons why the death penalty should be abolished. The prolonged suffering – physical and mental – arising from multiple failed execution attempts is abhorrent, and cruel. And there are key fair trial questions still… pic.twitter.com/BbblY5TLA4 — UN Human Rights (@UNHumanRights) October 1, 2026 Rozwiń Źródło: X/UN Human Rights

Egzekucja, którą Christy Pike przeżyła

Christa Pike została skazana na śmierć w 1996 r. za zabójstwo. Wraz ze swoim ówczesnym chłopakiem Tadarylem Shippem pobili, torturowali i zabili 19-letnią Colleen Slemmer, którą poznali na obozie szkoleniowym dla nastolatków z problemami. Pike zeznała, że zamierzała pobić Slemmer, ale nie zabić, jednak nie była w stanie "zatrzymać się w porę". W momencie dokonania zbrodni miała 18 lat.

Do egzekucji miało dojść w środę w Nashville w stanie Tennessee. Jednak po podaniu dwóch zastrzyków serce skazanej nadal biło. 50-letnią kobietę przewieziono do szpitala. Władze stanu zawiesiły następnie wszystkie egzekucje do końca roku i zapowiedziały niezależne dochodzenie w sprawie przebiegu procedury egzekucji.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Ostatnie słowa skazanej przed nieudaną egzekucją

O egzekucję Pike do ostatniej chwili toczyła się batalia prawna. Na godzinę przed wykonaniem wyroku została ona wstrzymana przez federalny sąd apelacyjny. W uzasadnieniu podano, że sąd musi rozpatrzyć argumenty prawników skazanej. Jeszcze tego samego dnia Sąd Najwyższy USA uchylił decyzję o wstrzymaniu egzekucji. Pike miała być pierwszą kobietą straconą w USA od 2023 roku i pierwszą w stanie Tennessee od 200 lat.