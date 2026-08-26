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Świat

Syn Donalda Trumpa na celowniku Iranu? Sprawę bada Secret Service

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Barron Trump
Donald Trump ogłosił wojnę gospodarczą przeciwko Iranowi
Źródło zdj. gł.: Chip Somodevilla/Pool/Abaca/PAP
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Irańskie media państwowe wyemitowały materiał mający zachęcać do zabicia najmłodszego syna prezydenta USA, Barrona Trumpa - podała CNN. Nagranie bada Secret Service.

Po śmierci najwyższego przywódcy Iranu, ajatollaha Alego Chameneiego, w lutym tego roku radykalne irańskie media wielokrotnie publikowały materiały zawierające groźby pod adresem prezydenta USA Donalda Trumpa i jego rodziny. W nagraniu opublikowanym w zeszły weekend przez irańskie media po raz pierwszy jako cel wskazano jednak najmłodszego syna prezydenta, Barrona Trumpa - podało w poniedziałek CNN.

Jak opisuje stacja, materiał został wyemitowany przez IRIB - państwowe medium powiązane z radykalnymi środowiskami wewnątrz irańskiego reżimu. Rozpoczyna się ono planszą z napisem w języku angielskim: "Gdzie zabić Barrona Trumpa?". Następnie pokazuje między innymi grafiki przedstawiajace miejsca, w których bywa młody Trump, w tym Trump Tower w Nowym Jorku.

Pod koniec nagrania narrator zasugerował natomiast, że ludzie "z niecierpliwością czekają na otrzymanie nagrody w wysokości 10 milionów dolarów" - wskazało CNN.

Barron Trump na zdjęciach archiwalnych
Barron Trump
Barron Trump
Źródło zdjęcia: Chip Somodevilla/Pool/Abaca/PAP
Barron Trump
Barron Trump
Źródło zdjęcia: Douliery Olivier/ABACA/PAP
Ivanka Trump, Barron Trump
Ivanka Trump, Barron Trump
Źródło zdjęcia: BONNIE CASH/PAP
Melania Trump, Barron Trump, Ivanka Trump
Melania Trump, Barron Trump, Ivanka Trump
Źródło zdjęcia: Gripas Yuri/ABACA/PAP
Barron Trump
Barron Trump
Źródło zdjęcia: Ken Cedeno/PAP
Barron Trump
Barron Trump
Źródło zdjęcia: Chip Somodevilla/Pool/Abaca/PAP
Barron Trump
Barron Trump
Źródło zdjęcia: KEVIN LAMARQUE/POOL/PAP
Barron Trump
Barron Trump
Źródło zdjęcia: SHAWN THEW/POOL/PAP
Barron Trump
Barron Trump
Źródło zdjęcia: CHRIS KLEPONIS/POOL/PAP
Melania Trump, Donald Trump, Barron Trump
Melania Trump, Donald Trump, Barron Trump
Źródło zdjęcia: JOE MARINO/PAP

Irańskie media grożą śmiercią synowi Trumpa? Secret service bada nagranie

Odpowiadające za ochronę prezydenta USA i jego rodziny Secret Service potwierdziło odnotowanie emisji tego materiału w irańskich mediach.

"Secret Service wie o tym nagraniu i bada wszystko, co może zostać odebrane jako groźba wobec osób znajdujących się pod naszą ochroną" - przekazał CNN rzecznik Secret Service Nate Herring. Dodał, że ze względu na bezpieczeństwo operacyjne, służba nie komentuje kwestii związanych z rozpoznawaniem zagrożeń wobec osób przez nią chronionych.

Z kolei żródło CNN w federalnych organach ścigania przekazało, że nagranie jest częścią całej kampanii materiałów wymierzonych w rodzinę Trumpów i samego prezydenta. Niektóre z nich miały zawierać informacje o podróżach członków rodziny prezydenta, a także sugestie dotyczące ich zabicia.

Biały Dom na razie nie odniósł się do gróźb wobec Barrona Trumpa. Irańczycy już wcześniej grozili śmiercią członkom rodziny Trumpów oraz samemu prezydentowi. W związku z groźbą irańskiego zamachu, w lipcu Trump wyleciał z Turcji na pokładzie innej maszyny niż Air Force One, opuszczając prezydencki samolot w kontenerze z cateringiem.

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Źródło: CNN
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Tagi:
Donald TrumpIranTeheranBliski WschódUSA
Mikołaj Stępień
Mikołaj Stępień
Dziennikarz tvn24.pl
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