Wypadek autokaru w Chorwacji. Nie żyje co najmniej 10 osób, jest wielu rannych

Na autostradzie A3 w Chorwacji w pobliżu Slavonskiego Brodu na wschodzie kraju doszło w niedzielę do tragicznego wypadku. Autokar wiozący ponad 60 pasażerów zsunął się z drogi i przewrócił na bok. Zginęło co najmniej 10 osób, a ponad 40 odniosło rany - podają chorwackie media powołujące się na służby ratunkowe i medyczne. Polskie przedstawicielstwo Chorwackiej Wspólnoty Turystycznej przekazała - powołując się na ambasadora Kosowa w Chorwacji - że wszystkie osoby, które zginęły lub zostały ranne to obywatele Kosowa. Stan ośmiu rannych jest oceniany jako ciężki - donosi agencja prasowa Hina.