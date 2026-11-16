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Świat

Chiny wydały komunikat o spotkaniu Donalda Trumpa, Władimira Putina i Xi Jinpinga

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Władimir Putin, Donald Trump
Czarzasty o potencjalnym szczycie Trump-Putin-Xi: protestuję, by nazywać to "drugą Jałtą
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: GAVRIIL GRIGOROV/EPA/PAP
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Chińskie MSZ przekazało, że do spotkania Donalda Trumpa, Władimira Putina i Xi Jinpinga dojdzie w czwartek 19 listopada. Wszyscy trzej przywódcy przybędą w tym tygodniu do Chin na szczyt Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC).

"19 listopada przywódca Chin Xi Jinping spotka się w Shenzhen z prezydentem Rosji Władimirem Putinem i prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem w ramach trójstronnego szczytu przywódców" - poinformował chiński resort dyplomacji. W lakonicznym komunikacie nie podano żadnych szczegółów. W ubiegłym tygodniu o planowanym spotkaniu liderów Chin, Rosji i USA podczas dwudniowego szczytu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC) poinformował zarówno Biały Dom, jak i Kreml. To pierwszy raz, kiedy przywódcy trzech czołowych światowych mocarstw nuklearnych i geopolitycznych spotkają się w formacie trójstronnym.  Według Białego Domu Trump wcześniej spotka się z samym przewodniczącym Xi, choć strona chińska dotychczas nie potwierdziła tej informacji. Biały Dom podał, że nie zaplanowano dwustronnego spotkania Trumpa z Putinem. 

Szczyt Trumpa, Putina i Xi - tematy rozmów

Jak przekazali wysokiej rangi przedstawiciele Białego Domu, Trump planuje podczas spotkania poruszyć temat wojny w Iranie, lecz nie zamierza omawiać wojny w Ukrainie, uważając to za "niestosowne" w obliczu tego, że Chiny nie biorą udziału w negocjacjach w tej sprawie.

Rzeczniczka Białego Domu Olivia Wales przekazała w piątek, że wśród tematów rozmowy przywódców ma być "redukcja broni jądrowej na świecie". Jak mówiła, Trump uważa jej rozprzestrzenianie "za bardzo niebezpieczne". Przedstawiciele administracji Trumpa określili z kolei nadchodzące wydarzenie jako "punkt wyjścia". Zwrócili uwagę, że chiński arsenał rośnie najszybciej na świecie.

W kwestii rozbrojenia jądrowego Chiny od dawna nalegają, aby Stany Zjednoczone i Rosja zredukowały swoje arsenały jądrowe, zanim zgodzą się zrobić to samo.

Źródło: PAP
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Tagi:
ChinyRosjaUSAWładimir PutinDonald TrumpXi Jinping
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