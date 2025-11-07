Logo strona główna
Świat

Największy lotniskowiec Chin oddany do służby. "Potencjalny przełom"

EN_01619575_0001
Lotniskowiec Fujian
Chiny oddały do służby swój największy lotniskowiec - Fujian. To pierwszy zbudowany całkowicie w Chinach lotniskowiec, który ma otwierać nowy rozdział w wysiłkach państwa na rzecz modernizacji sił zbrojnych. Zdaniem ekspertów jego możliwości pozostają jednak na razie ograniczone.
Kluczowe fakty:
  • Fujian to trzeci chiński lotniskowiec. Dwa wcześniejsze - Liaoning i Shandong - to jednak projekty rosyjskie.
  • Nowy lotniskowiec jest rekordowo duży i posiada m.in. supernowoczesną katapultę elektromagnetyczną.
  • Eksperci zwracają uwagę, że oddanie do służby nie oznacza jeszcze gotowości bojowej, a możliwości nowego okrętu pozostają na razie ograniczone.

W zorganizowanej w środę ceremonii oddania do użytku Fujian w prowincji Hajnan brał udział chiński przywódca Xi Jinping. Wszedł na pokład okrętu, aby dokonać inspekcji - poinformowała w piątek oficjalna agencja prasowa Xinhua. Chińskie agencje opublikowały również kilka zdjęć, na których widać jednak głównie zebranych inżynierów i jedynie zarys fragmentu kadłuba.

Największy lotniskowiec Chin

Fujian to trzeci chiński lotniskowiec, ale największy i pierwszy zbudowany całkowicie w Chinach. Długi na 316 metrów i mający wyporność 80-85 tys. ton ustępuje rozmiarem jedynie amerykańskim superlotniskowcom klasy Nimitz i Gerald R. Ford o długości 333 metrów i wyporności ponad 100 tys. ton. W przeciwieństwie do dumy amerykańskiej floty, nowy chiński okręt posiada wciąż napęd konwencjonalny, a nie reaktory atomowe.

Fujian, podobnie jak amerykańskie superlotniskowce, ma płaski pokład - w przeciwieństwie do dwóch poprzednich, posiadających rampy (skocznie) startowe - i elektromagnetyczne katapulty do startów, supernowoczesną technologię, którą posiadają obecnie jedynie Amerykanie na swoim najnowocześniejszym lotniskowcu. Katapulta taka sprawia, że okręt może przewozić więcej i ciężej uzbrojonych samolotów, znacząco rośnie także potencjał bojowy całego lotniskowca.

Przełom w chińskiej marynarce. Tę technologię mieli dotąd tylko Amerykanie
Przełom w chińskiej marynarce. Tę technologię mieli dotąd tylko Amerykanie

W ramach prób morskich poprzedzających wprowadzenie do służby nowego lotniskowca przetestowane zostały także nowe wersje samolotów pokładowych, które mają operować z Fujian - myśliwca piątej generacji J-35, samolotu wczesnego ostrzegania KJ-600, a także operującego na wcześniejszych dwóch chińskich lotniskowcach sprawdzonego myśliwca J-15.

"Punkt zwrotny". Zmieniają podejście do Chin

"Punkt zwrotny". Zmieniają podejście do Chin

BIZNES
"Wyraźnie widać wybrzeże Tajwanu". Chiny straszą przed spotkaniem przywódców

"Wyraźnie widać wybrzeże Tajwanu". Chiny straszą przed spotkaniem przywódców

Lotniskowiec Fujian - gotowość bojowa

Oddanie do służby nie oznacza, że okręt osiągnął już pełną gotowość bojową. Regionalni attaché wojskowi i analitycy twierdzą, że okręt nadal dopiero będzie ćwiczył operacje lotnicze i koordynowanie swoich działań z okrętami wsparcia, w tym okrętami podwodnymi, co jest niezbędne w efektywnym działaniu lotniskowca.

Jak stwierdził założyciel platformy danych open source PLATracker, jego zdaniem minie co najmniej rok zanim Fujian osiągnie pełną zdolność operacyjną. "Pomimo dziewięciu prób morskich w tym roku, pracują niemal całkowicie na nowych platformach" – dodał przed piątkowym ogłoszeniem. Collin Koh, specjalista ds. obronności z Singapuru, zauważył ponadto, że ostatnie oficjalne nagrania pokazują, że myśliwce J-15 startowały z katapult jeszcze bez uzbrojenia, co sugeruje, że operacje były w fazie wczesnych testów.

Pod koniec października stacja CNN przedstawiała również analizy dwóch byłych oficerów z amerykańskich lotniskowców. Ich zdaniem układ pokładu lotniskowca Fujian świadczy, że Chińczycy wciąż nie dorównują Amerykanom w efektywności działania tego typu okrętu. Zdolność do startowania z niego samolotów - jeden z kluczowych parametrów, decydujących o sile bojowej lotniskowca - ma stanowić jedynie 60 proc. możliwości amerykańskich superlotniskowców.

Amerykanie testowali Minuteman III. "Mamy pokój poprzez siłę"

Amerykanie testowali Minuteman III. "Mamy pokój poprzez siłę"

Będą próby jądrowe? Trump: wkrótce się przekonacie

Będą próby jądrowe? Trump: wkrótce się przekonacie

Lotniskowiec w służbie propagandy

Eksperci zwracają zarazem uwagę na znaczenie wdrożenia samolotów KJ-600 do operowania z pokładu lotniskowca, znacząco zwiększając jego możliwości rozpoznawcze. W opublikowanym w grudniu ubiegłego roku corocznym raporcie Pentagonu na temat modernizacji chińskiej armii stwierdzono, że lotniskowiec Fujian i planowane, kolejne lotniskowce wzmocnią zdolność Chin do demonstrowania siły militarnej, częściowo poprzez rozmieszczenie wysoce wyspecjalizowanych samolotów walki elektronicznej i zwalczania okrętów podwodnych.

"Zwiększy to siłę uderzeniową potencjalnej grupy bojowej lotniskowców Marynarki Wojennej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej po ich rozmieszczeniu na obszarach poza bezpośrednimi peryferiami (Chin - red.)" – czytamy w raporcie.

Koh stwierdził, że lotniskowiec Fujian prawdopodobnie odegra kluczową rolę w propagandzie wewnętrznej i spodziewa się również, że chińska marynarka wojenna przeprowadzi wkrótce kolejne ćwiczenia wokół Tajwanu.

"To potencjalnie przełom dla Chin, ale wciąż mają wiele możliwości, które muszą przetestować i dopracować – w tym sposób, w jaki najlepiej wykorzystać go w konflikcie na Tajwanie" – powiedział Koh z singapurskiej Szkoły Studiów Międzynarodowych im. S. Rajaratnama.

pc

"Rosja i Chiny nie uznają własnych granic. To je różni od Zachodu"

pc
Autorka/Autor: mart//mm

Źródło: Reuters, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Liu Fang/Xinhua News/East News

