Największy lotniskowiec Chin oddany do służby. "Potencjalny przełom"

Kluczowe fakty: Fujian to trzeci chiński lotniskowiec. Dwa wcześniejsze - Liaoning i Shandong - to jednak projekty rosyjskie.

Nowy lotniskowiec jest rekordowo duży i posiada m.in. supernowoczesną katapultę elektromagnetyczną.

Eksperci zwracają uwagę, że oddanie do służby nie oznacza jeszcze gotowości bojowej, a możliwości nowego okrętu pozostają na razie ograniczone.

W zorganizowanej w środę ceremonii oddania do użytku Fujian w prowincji Hajnan brał udział chiński przywódca Xi Jinping. Wszedł na pokład okrętu, aby dokonać inspekcji - poinformowała w piątek oficjalna agencja prasowa Xinhua. Chińskie agencje opublikowały również kilka zdjęć, na których widać jednak głównie zebranych inżynierów i jedynie zarys fragmentu kadłuba.

Największy lotniskowiec Chin

Fujian to trzeci chiński lotniskowiec, ale największy i pierwszy zbudowany całkowicie w Chinach. Długi na 316 metrów i mający wyporność 80-85 tys. ton ustępuje rozmiarem jedynie amerykańskim superlotniskowcom klasy Nimitz i Gerald R. Ford o długości 333 metrów i wyporności ponad 100 tys. ton. W przeciwieństwie do dumy amerykańskiej floty, nowy chiński okręt posiada wciąż napęd konwencjonalny, a nie reaktory atomowe.

Fujian, podobnie jak amerykańskie superlotniskowce, ma płaski pokład - w przeciwieństwie do dwóch poprzednich, posiadających rampy (skocznie) startowe - i elektromagnetyczne katapulty do startów, supernowoczesną technologię, którą posiadają obecnie jedynie Amerykanie na swoim najnowocześniejszym lotniskowcu. Katapulta taka sprawia, że okręt może przewozić więcej i ciężej uzbrojonych samolotów, znacząco rośnie także potencjał bojowy całego lotniskowca.

W ramach prób morskich poprzedzających wprowadzenie do służby nowego lotniskowca przetestowane zostały także nowe wersje samolotów pokładowych, które mają operować z Fujian - myśliwca piątej generacji J-35, samolotu wczesnego ostrzegania KJ-600, a także operującego na wcześniejszych dwóch chińskich lotniskowcach sprawdzonego myśliwca J-15.

Lotniskowiec Fujian - gotowość bojowa

Oddanie do służby nie oznacza, że okręt osiągnął już pełną gotowość bojową. Regionalni attaché wojskowi i analitycy twierdzą, że okręt nadal dopiero będzie ćwiczył operacje lotnicze i koordynowanie swoich działań z okrętami wsparcia, w tym okrętami podwodnymi, co jest niezbędne w efektywnym działaniu lotniskowca.

Jak stwierdził założyciel platformy danych open source PLATracker, jego zdaniem minie co najmniej rok zanim Fujian osiągnie pełną zdolność operacyjną. "Pomimo dziewięciu prób morskich w tym roku, pracują niemal całkowicie na nowych platformach" – dodał przed piątkowym ogłoszeniem. Collin Koh, specjalista ds. obronności z Singapuru, zauważył ponadto, że ostatnie oficjalne nagrania pokazują, że myśliwce J-15 startowały z katapult jeszcze bez uzbrojenia, co sugeruje, że operacje były w fazie wczesnych testów.

Pod koniec października stacja CNN przedstawiała również analizy dwóch byłych oficerów z amerykańskich lotniskowców. Ich zdaniem układ pokładu lotniskowca Fujian świadczy, że Chińczycy wciąż nie dorównują Amerykanom w efektywności działania tego typu okrętu. Zdolność do startowania z niego samolotów - jeden z kluczowych parametrów, decydujących o sile bojowej lotniskowca - ma stanowić jedynie 60 proc. możliwości amerykańskich superlotniskowców.

Lotniskowiec w służbie propagandy

Eksperci zwracają zarazem uwagę na znaczenie wdrożenia samolotów KJ-600 do operowania z pokładu lotniskowca, znacząco zwiększając jego możliwości rozpoznawcze. W opublikowanym w grudniu ubiegłego roku corocznym raporcie Pentagonu na temat modernizacji chińskiej armii stwierdzono, że lotniskowiec Fujian i planowane, kolejne lotniskowce wzmocnią zdolność Chin do demonstrowania siły militarnej, częściowo poprzez rozmieszczenie wysoce wyspecjalizowanych samolotów walki elektronicznej i zwalczania okrętów podwodnych.

"Zwiększy to siłę uderzeniową potencjalnej grupy bojowej lotniskowców Marynarki Wojennej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej po ich rozmieszczeniu na obszarach poza bezpośrednimi peryferiami (Chin - red.)" – czytamy w raporcie.

Koh stwierdził, że lotniskowiec Fujian prawdopodobnie odegra kluczową rolę w propagandzie wewnętrznej i spodziewa się również, że chińska marynarka wojenna przeprowadzi wkrótce kolejne ćwiczenia wokół Tajwanu.

"To potencjalnie przełom dla Chin, ale wciąż mają wiele możliwości, które muszą przetestować i dopracować – w tym sposób, w jaki najlepiej wykorzystać go w konflikcie na Tajwanie" – powiedział Koh z singapurskiej Szkoły Studiów Międzynarodowych im. S. Rajaratnama.

