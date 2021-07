W Chinach wyświęcono piątego biskupa na mocy porozumienia z Watykanem

Porozumienie chińsko-watykańskie

Przed przedłużaniem umowy z ChRL stanowczo przestrzegał w zeszłym roku Watykan ówczesny szef amerykańskiej dyplomacji Mike Pompeo. Sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kardynał Pietro Parolin, który spotkał się wtedy z Pompeo broniąc tej umowy wyraził pragnienie, by "chiński Kościół odnalazł także dzięki temu porozumieniu jedność, by mógł stać się narzędziem ewangelizacji by jedność Kościoła sprzyjała też autentycznemu rozwojowi społeczeństwa".