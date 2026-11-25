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Ponad jedna czwarta składu - tylu członków ubyło z Komitetu Centralnego partii, formalnie najwyższego organu chińskich władz. Skalę kadrowego trzęsienia ziemi ukazało ostatnie plenum - nadarzająca się średnio raz do roku okazja, by zajrzeć za kulisy chińskiej polityki partyjnej. A tam pustka, jakiej nie widziano od dekad. Bo trwająca od lat czystka nie tylko nie gaśnie, ale wręcz przyspiesza.

We wtorek chińską partią wstrząsnął kolejny wielki polityczny upadek, oznaczający - jak mówi TVN24+ dr Adrian Brona z Uniwersytetu Jagiellońskiego - "dalszą destabilizację w partii". A najgorętszy okres dopiero się zbliża. Co się dzieje na szczytach chińskich władz?