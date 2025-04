Korea Południowa. Zawalił się fragment mostu na placu budowy autostrady w Anseong Źródło: PAP/EPA

Dobiega końca budowa najwyższego mostu świata. Powstaje w chińskiej, górzystej prowincji Kuejczou. Dla pojazdów ma zostać otwarty jeszcze w tym roku i według państwowych mediów będzie można go pokonać zaledwie w minutę.

Kluczowe fakty: Chińczycy budują Most Wielkiego Kanionu Huajiang. Powstaje nad rzeką Beipan.

Most będzie o około 289 metrów wyższy niż dotychczasowy rekordzista.

Jak opisuje CNN, za nieco ponad dwa miesiące Chiny mają zakończyć budowę najwyższego mostu świata - Mostu Wielkiego Kanionu Huajiang. Powstaje on w górzystej prowincji Kuejczou w południowej części kraju i przecina rzekę Beipan. Wznosi się na ok. 625 metrów nad poziom wody i jest o ok. 289 metrów wyższy niż dotychczasowy najwyżej położony most świata, Wiadukt Millau we Francji. Według doniesień jego długość wynosi ok. 2,9 km, a cała konstrukcja waży tyle samo, co trzy Wieże Eiffla, czyli około 22 tys. ton.

"Superprojekt"

Budowę mostu rozpoczęto w styczniu 2022 roku, a zakończenie planowane jest na 30 czerwca tego roku. - Obecnie ogólny postęp budowy osiąga 95 proc., a otwarcie dla ruchu pojazdów planowane jest na drugą połowę 2025 roku - przekazał Zhang Shenglin, główny inżynier budowy dróg w Kuejczou w rozmowie z państwową gazetą "China Daily". Jego zdaniem to "superprojekt", który "stanie się kolejnym przełomowym projektem demonstrującym siłę chińskiej infrastruktury".

CNN zauważa, że Chińczycy kładą nacisk na poprawę infrastruktury, zwłaszcza w stosunkowo słabo rozwiniętych obszarach górskich. Oprócz pobicia rekordu wysokości budowa mostu przede wszystkim ułatwi transport i według państwowych mediów skróci czas przeprawy przez Wielki Kanion Huajiang z dwóch godzin do zaledwie jednej minuty.