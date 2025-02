"Świat będzie zupełnie inny, bardziej niebezpieczny"

- Rozważmy, co się stanie, jeśli Rosja będzie mogła ogłosić swoje zwycięstwo. Chiny to zauważą, ale też cały świat, w tym każdy dyktator na świecie. Jeśli USA nie będą stały razem ze swoimi sojusznikami, tak jak to było wcześniej, to świat będzie zupełnie inny, moim zdaniem, bardziej niebezpieczny – stwierdził Major. Brytyjski polityk wyraził się krytycznie na temat wiceprezydenta USA J.D. Vance’a, nazywając go hipokrytą i "niegodnym męża stanu" za wygłaszanie pouczeń w kierunku Europy o wolności słowa i demokracji, podczas gdy jednocześnie "przytula się" do Rosji Putina.