Świat Siostrzeniec króla wziął ślub. Jego wybranka pracuje jako pielęgniarka

Siostrzeniec króla Karola III Peter Phillips poślubił pielęgniarkę Harriet Sperling Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Ben Birchall/PA Wire/PAP/EPA

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Najstarszy wnuk królowej Elżbiety, Peter Phillips stanął w sobotę na ślubnym kobiercu - podaje "The Independent". Jego wybranką została Harriet Sperling, pielęgniarka, która pracuje w publicznej ochronie zdrowia. Peter Phillips jest 19. w kolejce do brytyjskiego tronu.

Para zaręczyła się w ubiegłym roku. Według relacji brytyjskich mediów poznali się podczas meczu dzieci, które grały razem w drużynie hokejowej. Peter Phillips ma dwie nastoletnie córki z byłą żoną, Autumn Kelly, a jego wybranka jest matką 13-letniej Georginy, którą ma z poprzedniego związku z Antonio St. Johnem Sperlingiem. Wszystkie trzy dziewczęta pełniły rolę druhen.

Ślub odbył się w kościele All Saints w urokliwej wiosce Kemble w hrabstwie Gloucestershire. Ceremonia odbyła się tam dlatego, że Sperling mieszkała w Kemble, gdy para się poznała. Białą koronkową suknię ślubną panny młodej zaprojektowała Emilia Wickstead, której stroje bardzo też lubi księżna Kate.

Ślub bratanka króla Karola III i Harriet Sperling Źródło zdjęcia: Ben Birchall/PA Wire/PAP/EPA

Na ceremonię przybyła liczna reprezentacja rodziny królewskiej. Obecni byli m.in. rodzice pana młodego: księżniczka Anna i kapitan Mark Phillips, król Karol III i królowa Kamila, książę William i księżna Kate, księżniczki Beatrycze i Eugenia, a także rodzeństwo państwa młodych.

Ślub w rodzinie królewskiej

To radosne wydarzenie przypadło w burzliwym okresie dla rodziny królewskiej po kontrowersjach, jakie miały miejsce w związku z ujawnieniem akt Epsteina i zatrzymaniu Andrew Mountbatten-Windsora. Pozbawiony tytułów zhańbiony książę nie został zaproszony na uroczystość - podaje "The Telegraph".

Król Karol III i królowa Kamila po ślubie odlecieli helikopterem na wyścigi konne Epsom Derby. Para królewska miała wręczyć zwycięzcy trofeum. Udało im się dotrzeć na czas.