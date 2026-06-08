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Świat

Siostrzeniec króla wziął ślub. Jego wybranka pracuje jako pielęgniarka

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Siostrzeniec króla Karola III Peter Phillips poślubił pielęgniarkę Harriet Sperling
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Ben Birchall/PA Wire/PAP/EPA
Syn księżniczki Anny, siostry króla Karola III, poślubił Harriet Sperling, pielęgniarkę pracującą w państwowej ochronie zdrowia. To dla obojga drugie małżeństwo. Na ceremonię przybyła liczna reprezentacja rodziny królewskiej.

Najstarszy wnuk królowej Elżbiety, Peter Phillips stanął w sobotę na ślubnym kobiercu - podaje "The Independent". Jego wybranką została Harriet Sperling, pielęgniarka, która pracuje w publicznej ochronie zdrowia. Peter Phillips jest 19. w kolejce do brytyjskiego tronu.

Para zaręczyła się w ubiegłym roku. Według relacji brytyjskich mediów poznali się podczas meczu dzieci, które grały razem w drużynie hokejowej. Peter Phillips ma dwie nastoletnie córki z byłą żoną, Autumn Kelly, a jego wybranka jest matką 13-letniej Georginy, którą ma z poprzedniego związku z Antonio St. Johnem Sperlingiem. Wszystkie trzy dziewczęta pełniły rolę druhen.

Ślub odbył się w kościele All Saints w urokliwej wiosce Kemble w hrabstwie Gloucestershire. Ceremonia odbyła się tam dlatego, że Sperling mieszkała w Kemble, gdy para się poznała. Białą koronkową suknię ślubną panny młodej zaprojektowała Emilia Wickstead, której stroje bardzo też lubi księżna Kate.

Ślub bratanka króla Karola III i Harriet Sperling
Ślub bratanka króla Karola III i Harriet Sperling
Źródło zdjęcia: Ben Birchall/PA Wire/PAP/EPA

Na ceremonię przybyła liczna reprezentacja rodziny królewskiej. Obecni byli m.in. rodzice pana młodego: księżniczka Anna i kapitan Mark Phillips, król Karol III i królowa Kamila, książę William i księżna Kate, księżniczki Beatrycze i Eugenia, a także rodzeństwo państwa młodych.

Ślub w rodzinie królewskiej

To radosne wydarzenie przypadło w burzliwym okresie dla rodziny królewskiej po kontrowersjach, jakie miały miejsce w związku z ujawnieniem akt Epsteina i zatrzymaniu Andrew Mountbatten-Windsora. Pozbawiony tytułów zhańbiony książę nie został zaproszony na uroczystość - podaje "The Telegraph".

Król Karol III i królowa Kamila po ślubie odlecieli helikopterem na wyścigi konne Epsom Derby. Para królewska miała wręczyć zwycięzcy trofeum. Udało im się dotrzeć na czas.

Radio przeprasza króla. "Przypadkowo uruchomiono procedurę"
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Radio przeprasza króla. "Przypadkowo uruchomiono procedurę"

Źródło: BBC, The Independent, Vogue
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Tagi:
Król Karol IIIWielka BrytaniaBrytyjska rodzina królewska
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