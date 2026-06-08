Siostrzeniec króla wziął ślub. Jego wybranka pracuje jako pielęgniarka
Najstarszy wnuk królowej Elżbiety, Peter Phillips stanął w sobotę na ślubnym kobiercu - podaje "The Independent". Jego wybranką została Harriet Sperling, pielęgniarka, która pracuje w publicznej ochronie zdrowia. Peter Phillips jest 19. w kolejce do brytyjskiego tronu.
Para zaręczyła się w ubiegłym roku. Według relacji brytyjskich mediów poznali się podczas meczu dzieci, które grały razem w drużynie hokejowej. Peter Phillips ma dwie nastoletnie córki z byłą żoną, Autumn Kelly, a jego wybranka jest matką 13-letniej Georginy, którą ma z poprzedniego związku z Antonio St. Johnem Sperlingiem. Wszystkie trzy dziewczęta pełniły rolę druhen.
Ślub odbył się w kościele All Saints w urokliwej wiosce Kemble w hrabstwie Gloucestershire. Ceremonia odbyła się tam dlatego, że Sperling mieszkała w Kemble, gdy para się poznała. Białą koronkową suknię ślubną panny młodej zaprojektowała Emilia Wickstead, której stroje bardzo też lubi księżna Kate.
Na ceremonię przybyła liczna reprezentacja rodziny królewskiej. Obecni byli m.in. rodzice pana młodego: księżniczka Anna i kapitan Mark Phillips, król Karol III i królowa Kamila, książę William i księżna Kate, księżniczki Beatrycze i Eugenia, a także rodzeństwo państwa młodych.
Ślub w rodzinie królewskiej
To radosne wydarzenie przypadło w burzliwym okresie dla rodziny królewskiej po kontrowersjach, jakie miały miejsce w związku z ujawnieniem akt Epsteina i zatrzymaniu Andrew Mountbatten-Windsora. Pozbawiony tytułów zhańbiony książę nie został zaproszony na uroczystość - podaje "The Telegraph".
Król Karol III i królowa Kamila po ślubie odlecieli helikopterem na wyścigi konne Epsom Derby. Para królewska miała wręczyć zwycięzcy trofeum. Udało im się dotrzeć na czas.