Świat

Samolot uderzył w budynek mieszkalny. Nagranie

Mały samolot uderzył w budynek w mieście Belo Horizonte
Źródło: Reuters
Mały samolot rozbił się w mieście Belo Horizonte w Brazylii. Katastrofa została zarejestrowana na nagraniu. Na pokładzie maszyny znajdowało się pięć osób. Dwie z nich zginęły.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek w mieście Belo Horizonte w brazylijskim stanie Minas Gerais. Samolot wystartował wczesnym popołudniem z portu lotniczego Pampulha-Carlos Drummond de Andrade oddalonego o około 8 kilometrów od centrum Belo Horizonte. Leciał w kierunku Sao Paulo. Po zaledwie kilku minutach lotu uderzył w trzypoziomowy budynek mieszkalny położony w dzielnicy Silveira.

Źródło: GLEDSTON TAVARES/AFP/EastNews

Według informacji przekazanych przez miejscową straż pożarną, które cytuje Reuters, na pokładzie w chwili wypadku znajdowało się pięć osób. Dwoje z nich - piloci - zginęli. Stan pozostałych został określony jako poważny. Zostali przewiezieni do szpitala.

Żadna ze znajdujących się w budynku osób nie odniosła obrażeń - strażacy bezpiecznie ewakuowali wszystkich. Portal Globo.com, powołując się na Brazylijskie Siły Powietrzne, przekazał, że do zbadania przyczyn wypadku wezwano śledczych z krajowego Centrum Badania i Zapobiegania Wypadkom Lotniczym.

Według danych brazylijskiej Narodowej Agencji Lotnictwa Cywilnego samolot to Embraer EMB-721C, wyprodukowany w 1979 roku.

