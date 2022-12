Brazylia. Jair Bolsonaro udał się do USA, jego następca Luiz Inacio Lula da Silva ogłosił skład rządu

czytaj dalej

Sobota jest 311. dniem inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę. W całej Ukrainie, także na zaanektowanym Krymie, ogłoszono alarm przeciwlotniczy. Po godzinie 12 czasu ukraińskiego (godz. 11 w Polsce) syreny zawyły w obwodach mikołajowskim, odeskim, dniepropietrowskim, donieckim, charkowskim, połtawskim, zaporoskim, sumskim i chersońskim. Później także w pozostałych obwodach. Władze lokalne ostrzegają we wpisach na Telegramie, że Rosjanie wystrzelili rakiety. Apelują do rodaków, by udali się do schronów. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.