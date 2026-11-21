Świat Były prezydent Brazylii Jair Bolsonaro trafił do szpitala Oprac. Adam Styczek |

Jair Bolsonaro przebywa w areszcie domowym Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Isaac Fontana/PAP/EPA

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Zespół medyczny przekazał, że u Jaira Bolsonaro stwierdzono niemal całkowitą niedrożność jelita cienkiego oraz oznaki stanu zapalnego.

Od marca Jair Bolsonaro odbywa karę 27 lat i trzech miesięcy pozbawienia wolności - wykonywaną w formie aresztu domowego ze względów humanitarnych - za swój udział w próbie zamachu stanu.

O hospitalizacji poinformował w mediach społecznościowych jego syn, Carlos Bolsonaro. W swoim wpisie Carlos skrytykował lewicę oraz Najwyższy Sąd Federalny w kontekście aresztu domowego swojego ojca, a oskarżenia o próbę zamachu stanu nazwał fałszywymi.

Meu pai acaba de ir para o hospital novamente após sentir fortes dores abdominais.



É óbvio que esse momento chegaria ao se manter um homem ativo preso, sem ter desviado um centavo dos cofres públicos, sob a farsa de “trama golpista” e com mais de 9 cirurgias após a facada de um… — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) November 20, 2026 Rozwiń Źródło: X

Problemy zdrowotne Bolsonaro w związku z atakiem nożownika

Przypomniał również atak nożownika na ojca w 2018 roku, twierdząc, że sprawca był powiązany z partią socjalistyczną. Do ataku na Bolsonaro doszło 6 września 2018 roku podczas wiecu wyborczego w mieście Juiz de Fora w stanie Minas Gerais.

Sprawca, Adélio Bispo, przebywa w więzieniu. Policja Federalna ustaliła, że ​​działał on samodzielnie i że w atak nie były zaangażowane żadne partie polityczne.

Od czasu incydentu z 2018 roku Bolsonaro przeszedł siedem operacji związanych z długotrwałymi skutkami odniesionych obrażeń. Obecnie lekarze oceniają, czy konieczny będzie kolejny zabieg.