Były prezydent Brazylii Jair Bolsonaro trafił do szpitala
Zespół medyczny przekazał, że u Jaira Bolsonaro stwierdzono niemal całkowitą niedrożność jelita cienkiego oraz oznaki stanu zapalnego.
Od marca Jair Bolsonaro odbywa karę 27 lat i trzech miesięcy pozbawienia wolności - wykonywaną w formie aresztu domowego ze względów humanitarnych - za swój udział w próbie zamachu stanu.
O hospitalizacji poinformował w mediach społecznościowych jego syn, Carlos Bolsonaro. W swoim wpisie Carlos skrytykował lewicę oraz Najwyższy Sąd Federalny w kontekście aresztu domowego swojego ojca, a oskarżenia o próbę zamachu stanu nazwał fałszywymi.
Problemy zdrowotne Bolsonaro w związku z atakiem nożownika
Przypomniał również atak nożownika na ojca w 2018 roku, twierdząc, że sprawca był powiązany z partią socjalistyczną. Do ataku na Bolsonaro doszło 6 września 2018 roku podczas wiecu wyborczego w mieście Juiz de Fora w stanie Minas Gerais.
Sprawca, Adélio Bispo, przebywa w więzieniu. Policja Federalna ustaliła, że działał on samodzielnie i że w atak nie były zaangażowane żadne partie polityczne.
Od czasu incydentu z 2018 roku Bolsonaro przeszedł siedem operacji związanych z długotrwałymi skutkami odniesionych obrażeń. Obecnie lekarze oceniają, czy konieczny będzie kolejny zabieg.