Bill Gates o Elonie Musku. Nie przebiera w słowach

- To naprawdę szalone, że on może destabilizować sytuację polityczną w różnych krajach - mówi Bill Gates o Elonie Musku w wywiadzie dla "The Times". Oceniając ostatnie wypowiedzi najbogatszego człowieka na świecie nie przebiera w słowach.

Bill Gates powiedział w wywiadzie dla "The Times", który ukazał się w weekend, że jest "kompletnie inną" osobą niż Elon Musk, po czym podzielił się swoją opinią na temat jego zaangażowania w politykę innych krajów. - To naprawdę szalone, że on może destabilizować sytuację polityczną w różnych krajach. Myślę, że w USA obcokrajowcy nie mogą przekazywać pieniędzy (politykom); inne kraje być może powinny przyjąć zabezpieczenia, aby upewnić się, że superbogaci obcokrajowcy nie zakłócają ich wyborów - stwierdził.

-Chcesz promować prawicę, ale mówisz, że Nigel Farage jest niewystarczająco prawicowy dla ciebie... Myślę, że to szalone g*wno (insane shit - ang.). Do tego popierasz AfD (skrajnie prawicowa partia w Niemczech - red.) - kontynuował. Gates podkreślił również, że Musk "jest superinteligentny", powinien więc "myśleć, jak może pomagać", jednak zamiast tego wybiera "populistyczne podżeganie".

Miliarder stwierdził także, że "cała spolaryzowana sytuacja polityczna jest bardzo niebezpieczna", i nazwał "problemem" to, że z nienawiścią podchodzi się do obcokrajowców i odmawia się im pomocy. Dodał też, że martwi go, iż "wymykają się spod kontroli" teorie spiskowe na jego temat. - Wciąż czekam, żeby dowiedzieć się, jak spowodowałem pożary w Los Angeles - powiedział ironicznie. Nawiązał również do Roberta F. Kennedy'ego Juniora, mianowanego przez Trumpa na szefa Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej, który krytykował Gatesa za pomoc w finansowaniu szczepionki na Covid-19. - Robert Kennedy Jr. nazwał mnie zabójcą dzieci, który próbuje zarobić miliardy dolarów. Musisz mieć poczucie humoru. Świat nie jest teraz logiczny i musisz zaakceptować to, że możesz być traktowany jak antychryst, bo próbujesz pomóc - skomentował.

Elon Musk wspiera AfD

W sobotę Elon Musk wystąpił podczas inauguracji kampanii wyborczej Alternatywy dla Niemiec (AfD) za pomocą połączenia online. Właściciel Tesli poparł skrajnie prawicową partię, mówiąc, że jest ona "największą nadzieją dla Niemiec". W swoim przemówieniu przekonywał, że Niemcy "za bardzo skupiają się na przeszłych winach". - Powinniśmy zostawić to za sobą. Dzieci nie powinny odczuwać winy z powodu grzechów swoich ojców, a nawet swoich dziadków - mówił. Dodał, że "bardzo ważne jest, aby ludzie w Niemczech byli dumni z bycia Niemcami".

Występ Muska skomentował premier Donald Tusk. "Słowa, które usłyszeliśmy od głównych aktorów wiecu AfD o 'wielkich Niemczech' i 'konieczności zapomnienia o niemieckiej winie za zbrodnie nazistowskie', brzmiały aż nazbyt znajomo i złowieszczo" - napisał na portalu X.

Musk już wcześniej poparł AfD, pisząc na platformie X, że tylko ta partia "może uratować Niemcy". Przeprowadził też wywiad z Alice Weidel, kandydatką Alternatywy dla Niemiec na stanowisko kanclerza. Krytycy zarzucają mu, że wykorzystuje swój ogromny zasięg w tym serwisie, aby wpłynąć na wynik wyborów federalnych w Niemczech. Podobna krytyka spadła na niego za próby ingerencji w politykę w Wielkiej Brytanii. Zdaniem dziennika "Financial Times" współpracownik Donalda Trumpa szuka sposobów na obalenie premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera. Wcześniej Musk umieszczał w internecie wpisy wymierzone w polityków Partii Pracy.

Autorka/Autor:jjk//az

Źródło: "The Times", "Guardian", tvn24.pl