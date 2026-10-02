Świat Donald Trump zdradził swój plan dla Gabinetu Owalnego Oprac. Adrian Wróbel |

Donald Trump do dziennikarki: cicho bądź Źródło wideo: TVN24/Reuters Źródło zdj. gł.: Leigh Vogel/PAP

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Donald Trump stwierdził, że do radykalnych zmian w Gabinecie Owalnym namawiali go agenci Secret Service.

- Sir, sądzimy, że Gabinet Owalny powinien zostać zburzony. Zbudujemy nowy - mieli powiedzieć Trumpowi, co przytoczył w wywiadzie dla "Time". Prezydent przekazał, że odrzucił ten pomysł.

Pytany na koniec rozmowy, za czym w Białym Domu będzie tęsknił najbardziej, wymienił właśnie Gabinet Owalny. Jak powiedział, dopytuje Susie [Wiles, szefową personelu Białego Domu - red.], "czy ocalimy ten pokój, czy obejmiemy go ochroną federalną?".

Dopytywany, czy "nikt nie będzie mógł zmienić" tego, jak Trump urządził to pomieszczenie, prezydent odpowiedział: nie.

Zmiany w Gabinecie Owalnym Gabinet Owalny za kadencji Donalda Trumpa Źródło zdjęcia: noamgalai/Shutterstock Gabinet Owalny za kadencji Donalda Trumpa Źródło zdjęcia: Robert V Schwemmer/Shutterstock Gabinet Owalny za kadencji Joe Bidena Źródło zdjęcia: Leigh Vogel/PAP Gabinet Owalny za kadencji Donalda Trumpa Źródło zdjęcia: Al Drago/PAP Gabinet Owalny za kadencji Donalda Trumpa Źródło zdjęcia: Rawpixel.com/Shutterstock Gabinet Owalny za kadencji Baracka Obamy Źródło zdjęcia: Drop of Light/Shutterstock Gabinet Owalny za kadencji Donalda Trumpa Źródło zdjęcia: Al Drago/PAP Gabinet Owalny za kadencji Joe Bidena Źródło zdjęcia: Leigh Vogel/PAP Gabinet Owalny za kadencji Joe Bidena Źródło zdjęcia: Leigh Vogel/PAP Gabinet Owalny za kadencji Joe Bidena Źródło zdjęcia: Al Drago/PAP Gabinet Owalny za kadencji Donalda Trumpa Źródło zdjęcia: Samuel Corum/PAP Gabinet Owalny za kadencji Donalda Trumpa Źródło zdjęcia: Samuel Corum/PAP Gabinet Owalny za kadencji Donalda Trumpa Źródło zdjęcia: Robert V Schwemmer/Shutterstock Gabinet Owalny za kadencji Donalda Trumpa Źródło zdjęcia: Robert V Schwemmer/Shutterstock Gabinet Owalny za kadencji Donalda Trumpa Źródło zdjęcia: noamgalai/Shutterstock

Zmiany w Białym Domu za Donalda Trumpa

Chociaż cały Biały Dom ma status zabytku narodowego (National Historic Landmark) Kongres zdecydował, że prezydenci mają prawo do wprowadzania tam pewnych zmian. Te wprowadzane przez Trumpa budzą kontrowersje.

Trump udekorował Gabinet Owalny (a także inne części Białego Domu) licznymi złotymi detalami - o czym rozpisywały się media. Z kolei pod sporną budowę sali balowej zburzono wschodnie skrzydło Białego Domu, które było historyczną siedzibą pierwszej damy i jej personelu. Trump ponadto zabetonował słynny Ogród Różany.