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Świat

Donald Trump zdradził swój plan dla Gabinetu Owalnego

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Gabinet Owalny za kadencji Joe Bidena
Donald Trump do dziennikarki: cicho bądź
Źródło wideo: TVN24/Reuters
Źródło zdj. gł.: Leigh Vogel/PAP
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Prezydent Donald Trump rozważa objęcie Gabinetu Owalnego ochroną federalną, by nikt nie mógł dokonać w nim zmian - wynika z wywiadu, jakiego udzielił magazynowi "Time".

Donald Trump stwierdził, że do radykalnych zmian w Gabinecie Owalnym namawiali go agenci Secret Service.

- Sir, sądzimy, że Gabinet Owalny powinien zostać zburzony. Zbudujemy nowy - mieli powiedzieć Trumpowi, co przytoczył w wywiadzie dla "Time". Prezydent przekazał, że odrzucił ten pomysł. 

Pytany na koniec rozmowy, za czym w Białym Domu będzie tęsknił najbardziej, wymienił właśnie Gabinet Owalny. Jak powiedział, dopytuje Susie [Wiles, szefową personelu Białego Domu - red.], "czy ocalimy ten pokój, czy obejmiemy go ochroną federalną?".

Dopytywany, czy "nikt nie będzie mógł zmienić" tego, jak Trump urządził to pomieszczenie, prezydent odpowiedział: nie.

Zmiany w Gabinecie Owalnym
Gabinet Owalny za kadencji Donalda Trumpa
Gabinet Owalny za kadencji Donalda Trumpa
Źródło zdjęcia: noamgalai/Shutterstock
Gabinet Owalny za kadencji Donalda Trumpa
Gabinet Owalny za kadencji Donalda Trumpa
Źródło zdjęcia: Robert V Schwemmer/Shutterstock
Gabinet Owalny za kadencji Joe Bidena
Gabinet Owalny za kadencji Joe Bidena
Źródło zdjęcia: Leigh Vogel/PAP
Gabinet Owalny za kadencji Donalda Trumpa
Gabinet Owalny za kadencji Donalda Trumpa
Źródło zdjęcia: Al Drago/PAP
Gabinet Owalny za kadencji Donalda Trumpa
Gabinet Owalny za kadencji Donalda Trumpa
Źródło zdjęcia: Rawpixel.com/Shutterstock
Gabinet Owalny za kadencji Baracka Obamy
Gabinet Owalny za kadencji Baracka Obamy
Źródło zdjęcia: Drop of Light/Shutterstock
Gabinet Owalny za kadencji Donalda Trumpa
Gabinet Owalny za kadencji Donalda Trumpa
Źródło zdjęcia: Al Drago/PAP
Gabinet Owalny za kadencji Joe Bidena
Gabinet Owalny za kadencji Joe Bidena
Źródło zdjęcia: Leigh Vogel/PAP
Gabinet Owalny za kadencji Joe Bidena
Gabinet Owalny za kadencji Joe Bidena
Źródło zdjęcia: Leigh Vogel/PAP
Gabinet Owalny za kadencji Joe Bidena
Gabinet Owalny za kadencji Joe Bidena
Źródło zdjęcia: Al Drago/PAP
Gabinet Owalny za kadencji Donalda Trumpa
Gabinet Owalny za kadencji Donalda Trumpa
Źródło zdjęcia: Samuel Corum/PAP
Gabinet Owalny za kadencji Donalda Trumpa
Gabinet Owalny za kadencji Donalda Trumpa
Źródło zdjęcia: Samuel Corum/PAP
Gabinet Owalny za kadencji Donalda Trumpa
Gabinet Owalny za kadencji Donalda Trumpa
Źródło zdjęcia: Robert V Schwemmer/Shutterstock
Gabinet Owalny za kadencji Donalda Trumpa
Gabinet Owalny za kadencji Donalda Trumpa
Źródło zdjęcia: Robert V Schwemmer/Shutterstock
Gabinet Owalny za kadencji Donalda Trumpa
Gabinet Owalny za kadencji Donalda Trumpa
Źródło zdjęcia: noamgalai/Shutterstock

Zmiany w Białym Domu za Donalda Trumpa

Chociaż cały Biały Dom ma status zabytku narodowego (National Historic Landmark) Kongres zdecydował, że prezydenci mają prawo do wprowadzania tam pewnych zmian. Te wprowadzane przez Trumpa budzą kontrowersje.

Trump udekorował Gabinet Owalny (a także inne części Białego Domu) licznymi złotymi detalami - o czym rozpisywały się media. Z kolei pod sporną budowę sali balowej zburzono wschodnie skrzydło Białego Domu, które było historyczną siedzibą pierwszej damy i jej personelu. Trump ponadto zabetonował słynny Ogród Różany.

Źródło: PAP, Time
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Tagi:
Donald TrumpBiały DomWaszyngton
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