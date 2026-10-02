Donald Trump zdradził swój plan dla Gabinetu Owalnego

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Prezydent Donald Trump rozważa objęcie Gabinetu Owalnego ochroną federalną, by nikt nie mógł dokonać w nim zmian - wynika z wywiadu, jakiego udzielił magazynowi "Time".
Donald Trump stwierdził, że do radykalnych zmian w Gabinecie Owalnym namawiali go agenci Secret Service.
- Sir, sądzimy, że Gabinet Owalny powinien zostać zburzony. Zbudujemy nowy - mieli powiedzieć Trumpowi, co przytoczył w wywiadzie dla "Time". Prezydent przekazał, że odrzucił ten pomysł.
Pytany na koniec rozmowy, za czym w Białym Domu będzie tęsknił najbardziej, wymienił właśnie Gabinet Owalny. Jak powiedział, dopytuje Susie [Wiles, szefową personelu Białego Domu - red.], "czy ocalimy ten pokój, czy obejmiemy go ochroną federalną?".
Dopytywany, czy "nikt nie będzie mógł zmienić" tego, jak Trump urządził to pomieszczenie, prezydent odpowiedział: nie.
Zmiany w Gabinecie Owalnym
Zmiany w Białym Domu za Donalda Trumpa
Chociaż cały Biały Dom ma status zabytku narodowego (National Historic Landmark) Kongres zdecydował, że prezydenci mają prawo do wprowadzania tam pewnych zmian. Te wprowadzane przez Trumpa budzą kontrowersje.