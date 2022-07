Cichanouska: zrównanie z ziemią grobów żołnierzy AK to skandal

Liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska napisała na Twitterze, że zniszczenie grobów polskich żołnierzy to "skandal", który "wydarzył się tuż przed rocznicą operacji, w ramach której żołnierze Armii Krajowej walczyli, by wyzwolić Wilno spod niemieckiej okupacji". Zapewniła o trwającej przyjaźni z Polską i wyraziła wsparcie dla wszystkich Polaków na Białorusi .

Polski MSZ "oburzony". Rzecznik resortu: zastanawiamy się nad kolejnymi sankcjami

We wtorek polski resort spraw zagranicznych wydał oświadczenie, w którym "z oburzeniem przyjęło doniesienia o zniszczeniu polskiej kwatery żołnierzy AK w Mikuliszkach w obwodzie grodzieńskim". W oświadczeniu wezwano białoruskie władze do natychmiastowego zaprzestania "haniebnych działań wymierzonych w polską pamięć na Białorusi".

"To trudny do wyjaśnienia, bezprecedensowy akt bestialstwa i niewytłumaczalne podważenie wzajemnych zobowiązań Polski i Białorusi w zakresie ochrony miejsc pamięci. Wzywamy władze w Mińsku do zaprzestania tych praktyk przypominających najczarniejsze karty z historii komunistycznego reżimu" - czytamy.