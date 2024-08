Mińsk wezwał do MSZ charge d'affaires Ukrainy

Do MSZ w Mińsku wezwano w sobotę charge d'affaires Ukrainy - podał resort w komunikacie. Miało to związek z rzekomym naruszaniem białoruskiej przestrzeni powietrznej przez Kijów. Jak przekazał resort, ukraiński dyplomata usłyszał, że w przypadku "powtórzenia prowokacji" w przyszłości Białoruś może podjąć "kroki odwetowe". Władze w Kijowie nie skomentowały oficjalnie zarzutów ze strony Mińska, zaś Łukaszenka nie przedstawił żadnych dowodów na to, że ukraińskie drony miałyby faktycznie przekroczyć przestrzeń powietrzną kraju.