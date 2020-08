- Biorę odpowiedzialność i składam przeprosiny za obrażenia przypadkowych ludzi podczas protestów - powiedział Karajeu w wywiadzie dla białoruskiej telewizji ONT. - Powinniśmy szybciej zwalniać zatrzymanych i już zaczęliśmy to robić - zapewnił.

Jednak - dodał Karajeu - w ciągu trzech ostatnich dni "dokonano 11 świadomych napadów" na funkcjonariuszy służb mundurowych. - To w rzeczywistości jest usiłowaniem zabójstwa - powiedział minister i zaapelował, by wyobrazić sobie "reakcję zwrotną towarzyszy" tych ludzi.

Argumentował, że w internecie pojawiły się już adresy domowe milicjantów, co "wywołuje w odpowiedzi agresję" funkcjonariuszy.

Karajeu: nie należy stosować przemocy wobec kobiet

Minister mówił w wywiadzie, że podczas "kolorowych rewolucji" dochodzi do "podszywania się pod ludność cywilną".

Karajeu przyznał, że dotąd "w historii Białorusi nie dochodziło do użycia armatek wodnych i gazu łzawiącego - poważnych środków nieśmiercionośnych" (używanych przez milicję - red.).

Tysiące pracowników przerwało pracę w zakładach, by zaprotestować przeciw brutalności sił specjalnych, co - jak pisze Associated Press - może być zapowiedzią groźnych dla rządu strajków. Pojawiły się informacje o protestach w zakładach Grodno-Azot, Grodnożiłstroj, Terrazit, na Rynku Lidzkim, w zakładach Biełmiedprieparaty.