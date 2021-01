Łukaszenka: Służby wykryły próby wysadzania domów i ulic. Będę bronić kraju

Będę bronić kraju niezależnie od tego, jak dużo będzie to mnie kosztować. Jeśli trzeba - na czołgu, bojowym wozie piechoty, z automatem w rękach - oświadczył Alaksandr Łukaszenka. Białoruski prezydent stwierdził, że w jego kraju próbowano "przeprowadzić blitzkrieg, obalić władzę i wprowadzić wojska NATO".

Alaksandr Łukaszenka wypowiadał się na czwartkowej naradzie poświęconej zmianom ustawodawczym w kraju. - U nas postanowili w sierpniu przeprowadzić blitzkrieg, błyskawicznie obalić władzę lub co najmniej pokazać, że władza upadła, i wprowadzić tu NATO-wskie wojska - stwierdził.

Odnosząc się do działań władz wobec protestujących, oznajmił, że ich celem była przede wszystkim ochrona ojczyzny. - Nie należy mi wyrzucać, że broniłem swojego kraju. To mój konstytucyjny obowiązek. Będę bronić niezależnie od tego, jak dużo będzie to mnie kosztować. Jeśli trzeba - na czołgu, na bojowym wozie piechoty, z automatem w rękach - powiedział.