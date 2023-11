Aleś Bialacki przeniesiony do karceru. "To więzienie wewnątrz więzienia"

Laureat Pokojowej Nagrody Nobla, białoruski obrońca praw człowieka Aleś Bialacki, został przeniesiony do karceru - poinformowała agencja AP, powołując się na jego żonę Natallę Pinczuk.

Natalia Pinczuk - która potwierdziła informacje o przeniesieniu jej męża do karceru - podkreśliła, że "w gruncie rzeczy to więzienie wewnątrz więzienia". Zaznaczyła, że władze więzienia nie pozwoliły adwokatowi Alesia Bialackiego spotkać się z nim po przeniesieniu do karceru.