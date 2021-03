Poczobut: dyrektorka Polskiej Szkoły w Brześciu zatrzymana, została przewrócona na ziemię

Dyrektorka Polskiej Szkoły w Brześciu Anna Paniszewa została zatrzymana w piątek po powrocie z Polski na Białoruś - przekazał w rozmowie z TVN24 dziennikarz Andrzej Poczobut, działacz mniejszości polskiej na Białorusi. - Reżimowe media wrzuciły do internetu filmik, na którym widać, jak ona awanturuje się z milicjantami i słychać jak ona mówi, że została przewrócona na ziemię - powiedział Poczobut.

Jak powiedział w sobotę w TVN24 Andrzej Poczobut, Paniszewa została zatrzymana na granicy przez białoruskie służby specjalne. - Reżimowe media wrzuciły do internetu filmik, na którym widać, jak ona awanturuje się z milicjantami i słychać jak ona mówi, że została przewrócona na ziemię - dodał.

Odniósł się w ten sposób do nagrania, które również zamieścił w mediach społecznościowych, a które ma przedstawiać zatrzymaną Annę Paniszewą.

W sobotę rano Poczobut napisał na Twitterze, że według nieoficjalnych informacji "Paniszewa, która w trakcie zatrzymania została przewrócona na ziemie i skuta kajdankami, prowadzi w areszcie strajk głodowy". "Jest podejrzana o rozpalanie waśni na tle narodowym. Grozi od 5 do 12 lat więzienia" - dodał.

W piątek o przypuszczalnym zatrzymaniu Paniszewej informował portal tut.by, pisząc, że może mieć to związek ze sprawą karną dotyczącą "heroizacji przestępców wojennych". Portal pisał, że Paniszewa jechała na Białoruś z Polski autokarem.

"To jest ta sama sprawa, te same zarzuty są sformułowane"

Poczobut pytany w sobotę w TVN24, czy zarzut dla dyrektor Polskiej Szkoły w Brześciu będzie brzmiał tak samo, odpowiedział: - To jest ta sama sprawa, te same zarzuty są sformułowane.

- W Brześciu na imprezie, która stała się podstawą dla wszczęcia postępowania karnego, to wiem od ludzi, którzy brali bezpośrednio udział w tej imprezie, nie był wspominany "Rajs", ani nie było mowy o Narodowym Zjednoczeniu Wojskowym [organizacji, w ramach której działał oddział kapitana Rajsa - przyp. red.], tam wspominano lokalne brzeskie organizacje, które działały na terenie ziemi brzeskiej w latach 40. I chodziło nie tyle o podziemie zbrojne, co o Związek Obrońców Wolności, organizację konspiracyjną, młodzieżową, która nawet walki nie prowadziła poza agitacją - dodał.

Wszczęto postępowanie

Białoruscy dyplomaci wydaleni z Polski

We wtorek białoruskie ministerstwo spraw zagranicznych poleciło polskiemu konsulowi w Brześciu Jerzemu Timofiejukowi opuścić Białoruś w związku z jego udziałem w wyżej wymienionym wydarzeniu. W odpowiedzi Polska uznała w środę za persona non grata dyplomatę z ambasady republiki Białorusi w Warszawie. Dzień później z kolei białoruskie MSZ poleciło, by dwóch polskich dyplomatów - konsul generalny w Grodnie i konsul z tej samej placówki - w ciągu 48 godzin opuściło terytorium Białorusi.