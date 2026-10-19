Świat Awaryjne lądowanie samolotu z Tel Awiwu. Ogłoszono alarm bombowy

Alarm bombowy na pokładzie samolotu z Tel Awiwu do Wiednia Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Markus Mainka/Shutterstock

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Airbus A320 lecący z Tel Awiwu do Wiednia wylądował awaryjnie w Sofii około godziny 20.40 w niedzielę. Na pokładzie znajdowało się 51 pasażerów i sześcioro członków załogi. Powodem była informacja o możliwym ładunku wybuchowym w samolocie.

"Podczas lotu, na granicy z Rumunią, załoga zgłosiła sygnał o zagrożeniu bombowym i podjęła decyzję o awaryjnym lądowaniu w Sofii" - przekazało bułgarskie ministerstwo transportu. W związku z zagrożeniem poderwano bułgarskie myśliwce, które eskortowały samolot.

Po wylądowaniu pasażerowie zostali ewakuowani, a samolot został przeszukany - przekazały Austrian Airlines. Zapowiedziały jednocześnie zapewnienie pasażerom alternatywnych połączeń do Wiednia. Na razie nie potwierdzono, by na pokładzie rzeczywiście znajdował się materiał wybuchowy. Okoliczności zdarzenia są wyjaśniane.

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Próba porwania samolotu do Tel Awiwu

To kolejny taki incydent związany z samolotami lądującymi w Izraelu. 30 września drugi pilot lecącego do Tel Awiwu samolotu linii flydubai zaatakował kapitana i próbował przejąć kontrolę nad maszyną.

Atak udaremniono dzięki interwencji pasażerów i dwóch pilotów podróżujących poza służbą, a samolot lądował awaryjnie w Arabii Saudyjskiej. Według izraelskich i amerykańskich mediów Omańczyk Hamam al-Hammami chciał rozbić samolot na lotnisku Ben Guriona w Tel Awiwie.