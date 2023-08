Ciało ukryte w betonowej ścianie. Ustalono, kim była zamordowana kobieta

Australijska policja ustaliła tożsamość osoby, której ciało w grudniu 2022 roku znaleziono w piwnicy budynku na przedmieściach Brisbane. Ludzkie szczątki, ukryte w betonowej ścianie, miały należeć do zamordowanej ponad dekadę wcześniej kobiety, Tanyi Lee Glover.

Ludzkie szczątki były ukryte w podwójnej, betonowej ścianie piwnicy kompleksu mieszkalnego w Alderley na przedmieściach Brisbane. W ścianie tej była pozostawiona nieduża, techniczna przestrzeń, do której nie było wejścia. Ukryte tam ciało odkryła w grudniu 2022 roku ekipa sprzątająca. Policja informowała wówczas, że ciało było "częściowo zakopane" i szczelnie owinięte w odzież oraz pościel.

Ciało znalezione w ścianie

W czwartek Andrew Massingham z policji w Queensland przekazał, że przez osiem miesięcy trwał proces identyfikacji kobiety, do czego śledczy wykorzystywali jej DNA oraz krajowe bazy danych. Jak zdołano w końcu ustalić, ciało należało do Tanyi Lee Glover, urodzonej 1 sierpnia 1971 roku, niedowidzącej i niedosłyszącej kobiety. W 2006 roku przeprowadziła się ona do stanu Queensland.