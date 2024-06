Australijska armia przyjmie rekrutów z innych krajów. Muszą jednak spełnić kilka warunków

Zmagająca się z niedoborami rekrutów australijska armia zamierza przyjmować w swoje szeregi kandydatów do służby z innych krajów - informuje BBC. Według planu, ogłoszonego 4 lipca przez australijski rząd, ma to dotyczyć obywateli czterech państw.

Australijskie Siły Obronne (ADF) zmieniają swoją politykę dotyczącą poboru. Od lipca o dołączenie do australijskiej armii będą mogli ubiegać się obywatele Nowej Zelandii, którzy są stałymi mieszkańcami Australii , a od przyszłego roku możliwość taką będą mieli mieszkający w Australii obywatele kolejnych krajów - Wielkiej Brytanii, USA i Kanady - informuje tamtejsze ministerstwo obrony.

Obcokrajowcy w australijskich mundurach

Cytowany przez BBC australijski minister obrony Richard Marles stwierdził, że zmiany w poborze do armii są "niezbędne, by sprostać wyzwaniom związanym z bezpieczeństwem w następnej dekadzie i później". Podkreślił, że Australię i Nową Zelandię łączy wieloletnia więź, w ostatnich latach kraj zacieśnia też stosunki z Wielką Brytanią i Stanami Zjednoczonymi, podpisując w 2021 roku pakt Aukus. Ma on na celu przeciwstawienie się chińskiej dominacji militarnej w regionie Indo-Pacyfiku.