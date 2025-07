Atak ukraińskiego drona na Kursk. Nie żyją trzy osoby

Atak ukraińskiego drona w Rostowie Źródło: Reuters

> Prezydent Donald Trump obiecał Ukrainie broń defensywną, taką jak systemy obrony powietrznej Patriot, ale szuka sposobu na wysłanie ich z innych krajów niż USA i naciska w tej sprawie na Niemcy - poinformował portal Axios, powołując się na źródła w amerykańskiej administracji.

> Musimy wysłać więcej broni Ukrainie, ona musi się bronić - powiedział prezydent USA Donald Trump na spotkaniu z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu w Waszyngtonie.

> Trzy osoby zginęły, a siedem zostało rannych w wyniku ataku ukraińskiego drona na rosyjskie miasto Kursk - poinformował pełniący obowiązki gubernatora regionu Aleksandr Chinsztejn.

Uszkodzony wieżowiec w Kursku - zdjęcie z kwietnia 2025 roku Źródło: PAP/EPA

> Decyzja prezydenta USA Donalda Trumpa o przedłużeniu i rozszerzeniu pomocy wojskowej dla Ukrainy odpowiada najbardziej żywotnym interesom Waszyngtonu i oznacza duży zastrzyk finansowy dla amerykańskiego przemysłu - ocenił Mychajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

> Prezydent USA Donald Trump stwierdził we wtorek, że Putin "gada bzdury" oraz "zabija zbyt wielu ludzi". Dodał, że Stany Zjednoczone wysyłają broń do Ukrainy, co sam zatwierdził.

> Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski polecił nasilenie kontaktów z Waszyngtonem w sprawie szybkich dostaw broni, które zapowiedział prezydent USA Donald Trump. - Chodzi głównie o obronę przeciwlotniczą - oświadczył w codziennym nagraniu.