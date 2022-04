Ukraiński wywiad: Rosjanie transportują zwłoki żołnierzy małymi partiami, by nie siać paniki

Ukraiński wywiad wojskowy w komunikacie opublikowanych na Facebooku podał, że rosyjskie dowództwo zdecydowało, że zwłoki poległych na wojnie żołnierzy mają być transportowane do Rosji małymi partiami, żeby nie siać paniki w jednostkach i miejscach pochodzenia wojskowych. Podkreślono, że rosyjscy żołnierze biorący udział w inwazji na Ukrainę nie tylko nie dostają żadnych dodatków, ale nie mogą się też zwolnić ze służby.

"Liczba ciał ofiar, która zaczęła napływać do Rosji, jest dodatkowym impulsem zniechęcającym do udziału w wojnie. Aby nie wywoływać paniki, rosyjskie dowództwo nakazało transportować je małymi partiami" – przekazał we wtorek ukraiński wywiad wojskowy.