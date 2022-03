Trybunał w Hadze bada zbrodnie z wojny w Gruzji. "Podobne wzorce postępowania" w Ukrainie

Prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze Karim Khan zwrócił się do sędziów tego organu o wydanie nakazów aresztowania dla trzech urzędników podejrzanych o zbrodnie wojenne podczas wojny rosyjsko-gruzińskiej w 2008 roku. Podkreślił przy tym, że jego biuro znalazło "podobne wzorce postępowania" podczas wstępnego badania obecnej sytuacji w Ukrainie.

Walki o Osetię Południową

W ciągu pięciu pięciu dni latem 2008 roku Rosja wprowadziła swoje wojska do Gruzji, by wesprzeć swoich sojuszników w separatystycznym regionie Osetii Południowej. To według gruzińskiego rządu oraz krajów zachodnich było niesprowokowaną grabieżą ziemi.