Żołnierze z Korei Północnej będą gotowi do walk w Ukrainie już od 1 listopada - prognozuje szef wywiadu wojskowego w Kijowie Kyryło Budanow. Według służb wywiadowczych Korei Południowej reżim Kim Dzong Una postanowił wysłać na wojnę, rozpętaną przez prezydenta Rosji Władimira Putina, co najmniej 12 tysięcy wojskowych.

W rozmowie z portalem The War Zone Kyryło Budanow stwierdził, że pierwsze oddziały północnokoreańskich żołnierzy zostaną skierowane do obwodu kurskiego w Rosji, gdzie na początku sierpnia tego roku wkroczyły siły ukraińskie. Szef wywiadu wojskowego w Kijowie szacuje, że będzie to co najmniej 2 600 wojskowych.