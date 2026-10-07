Atak Rosji na Ukrainę. Dwie osoby zginęły w Kijowie

Ludzie chroniący się na stacji metra w Kijowie (wideo archiwalne) Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: dsns.gov.ua

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"W dzielnicy darnickiej w wyniku ataku wybuchł pożar w kompleksie garażowym. Podczas gaszenia ognia uratowano dwie osoby. Znaleziono ciała dwóch zabitych osób" - napisał w komunikatorze Telegram mer Kijowa Witalij Kliczko.

Alarm ogłoszono tuż po godzinie 3 nad ranem (godzina 2 czasu polskiego). Mieszkańcy zeszli do stacji metra i schronów. Alarm powietrzny trwał prawie cztery godziny.

Ludzie chroniący się na stacji metra podczas rosyjskiego ataku rakietowego w Kijów (07.10.2026) Źródło zdjęcia: Alina Smutko / Reuters / Forum

Rosyjskie wojska ostrzelały miasto pociskami balistycznymi. Kliczko poinformował, że pociski albo ich odłamki spadły w czterech dzielnicach Kijowa.

Skutki rosyjskiego ataku na Kijów (07.10.2026) Skutki rosyjskiego ataku na Kijów (07.10.2026) Źródło zdjęcia: dsns.gov.ua Skutki rosyjskiego ataku na Kijów (07.10.2026) Źródło zdjęcia: dsns.gov.ua Skutki rosyjskiego ataku na Kijów (07.10.2026) Źródło zdjęcia: dsns.gov.ua Skutki rosyjskiego ataku na Kijów (07.10.2026) Źródło zdjęcia: dsns.gov.ua Skutki rosyjskiego ataku na Kijów (07.10.2026) Źródło zdjęcia: dsns.gov.ua Skutki rosyjskiego ataku na Kijów (07.10.2026) Źródło zdjęcia: dsns.gov.ua

Wybuchy między innymi w miastach Dniepr i Zaporoże

W nocy wybuchy było słychać także w miastach Dniepr i Zaporoże oraz w obwodach kirowohradzkim i czernihowskim. Pod zmasowanym ostrzałem znalazło się również miasto Krzemieńczuk w obwodzie połtawskim.

W wyniku nalotu na miasto Dniepr uszkodzony został obiekt przemysłowy. Informację tę przekazał w komunikatorze Telegram szef władz obwodowych Ołeksandr Hanża, nie podając jednak szczegółów.

We wtorek po południu prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że dane wywiadowcze wskazują na przygotowania Rosji do zmasowanego ataku.