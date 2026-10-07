Atak Rosji na Ukrainę. Dwie osoby zginęły w Kijowie
"W dzielnicy darnickiej w wyniku ataku wybuchł pożar w kompleksie garażowym. Podczas gaszenia ognia uratowano dwie osoby. Znaleziono ciała dwóch zabitych osób" - napisał w komunikatorze Telegram mer Kijowa Witalij Kliczko.
Alarm ogłoszono tuż po godzinie 3 nad ranem (godzina 2 czasu polskiego). Mieszkańcy zeszli do stacji metra i schronów. Alarm powietrzny trwał prawie cztery godziny.
Rosyjskie wojska ostrzelały miasto pociskami balistycznymi. Kliczko poinformował, że pociski albo ich odłamki spadły w czterech dzielnicach Kijowa.
Wybuchy między innymi w miastach Dniepr i Zaporoże
W nocy wybuchy było słychać także w miastach Dniepr i Zaporoże oraz w obwodach kirowohradzkim i czernihowskim. Pod zmasowanym ostrzałem znalazło się również miasto Krzemieńczuk w obwodzie połtawskim.
W wyniku nalotu na miasto Dniepr uszkodzony został obiekt przemysłowy. Informację tę przekazał w komunikatorze Telegram szef władz obwodowych Ołeksandr Hanża, nie podając jednak szczegółów.
We wtorek po południu prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że dane wywiadowcze wskazują na przygotowania Rosji do zmasowanego ataku.