W Southport, gdzie w wyniku ataku nożownika śmierć poniosło troje dzieci, a ośmioro innych i dwoje dorosłych zostało poważnie rannych, we wtorek wieczorem doszło do zamieszek. Ranny został policjant, podpalono też policyjny wóz. Jak pisze BBC - starcia między funkcjonariuszami i zamaskowanymi osobami z tłumu trwają.

Policja wkroczyła do akcji. Doszło do starć. Jeden funkcjonariusz został ranny. Podpalono też policyjny wóz. Obecni na miejscu mieszkańcy miasta zaczęli uciekać, gdy doszło do eskalacji protestu. - Nie mogę uwierzyć, że to się dzieje w Southport - powiedziała jedna z kobiet cytowana przez BBC.