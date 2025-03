Obezwładnił nożownika. Odznaczenie dla "skromnego" bohatera

Atak nożownika przy placu Dam w Amsterdamie Źródło: Reuters

Mężczyzna, który w ubiegłym tygodniu w Amsterdamie obezwładnił nożownika, odebrał holenderskie odznaczenie. Burmistrz miasta przedstawiła go jako "bardzo skromnego Brytyjczyka", który "nie ma ochoty stać się sławnym".

W czwartek po południu, w pobliżu popularnego wśród turystów placu Dam w Amsterdamie, nożownik ranił pięć osób. Sprawcę udało się złapać dzięki brytyjskiemu turyście, który gonił go przez zatłoczone ulice miasta. Gdy go w końcu dopadł, przewrócił napastnika na ziemię i obezwładnił. Przygniatając nożownika do ziemi, czekał na przyjazd funkcjonariuszy policji.

ZOBACZ TEŻ: Mężczyzna dźgnięty nożem na przystanku

Anonimowy bohater odznaczony w Amsterdamie

Jak informuje brytyjski "The Independent", burmistrz Amsterdamu Femke Halsema określa mężczyznę jako "bardzo skromnego Brytyjczyka". - Nie ma ochoty stać się sławnym. Teraz martwi się głównie o ofiary, czuje się za nie odpowiedzialny - mówiła w weekend w wywiadzie dla holenderskiej stacji informacyjnej AT5. Jak dodała, w uznaniu jego zasług w rezydencji burmistrza Amsterdamu wręczono mu holenderskie odznaczenie.

BBC podaje, że Brytyjczyk pragnął zachować anonimowość. Wiadomo, że to turysta, który spacerował po ulicy Nieuwendijk, gdy jego uwagę zwróciło zamieszanie. Jak relacjonuje burmistrz, gdy mężczyzna zauważył obok siebie napastnika, zareagował instynktownie i "podjął w ułamku sekundy decyzję, za co należy go bardzo docenić".

Słowa uznania dla brytyjskiego turysty wyraził też rzecznik policji w Amsterdamie, który powiedział holenderskiej agencji prasowej AD, że mężczyzna wykonał "świetną robotę, dokonując zatrzymania". - Jesteśmy z niego bardzo dumni, ale chcemy też podkreślić, że trzeba być bardzo ostrożnym, jeśli chce się dokonać obywatelskiego zatrzymania - kontynuował. Podkreślił, że "większość ludzi nie jest przeszkolona do tego typu sytuacji".

Atak nożownika w Amsterdamie. Jak się czują ranni

Burmistrz Amsterdamu poinformowała, że ​​stan pięciu rannych osób jest obecnie stabilny. To 67-letnia kobieta i 69-letni mężczyzna - obywatele USA, 26-letni Polak, 73-letnia Belgijka i 19-letnia mieszkanka Amsterdamu. Ranny został też sprawca ataku.

Jak informuje "Independent", brytyjski turysta, który obezwładnił nożownika, stał się bohaterem na holenderskich profilach w mediach społecznościowych.

ZOBACZ TEŻ: Atak nożownika w Austrii. Nie żyje 14-latek, cztery osoby są ranne