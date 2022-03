"Wszystko szybko się odbyło". Świadek o drugim ataku na Lwów

- To był krótki atak, to wszystko szybko się odbyło, po pół godzinie alarm był już odwołany - tak drugi sobotni atak na Lwów opisał Polak, który przebywa w mieście ostrzelanym przez Rosjan. Nagranie otrzymaliśmy na Kontakt 24.

Na nagraniu przesłanym na Kontakt 24 widać i słychać dwie potężne eksplozje. To efekt drugiego z sobotnich ataków na miasto. Jak przekazał redakcji pan Stefan - autor nagrania - widoczny w materiale wideo obiekt to zakład przemysłowy.

Lwów. Drugi atak Rosjan

- To było około godziny 19, to był ten drugi atak na Lwów - relacjonował mężczyzna. W jego ocenie znajdował się około kilometra do półtora kilometra w linii prostej od ostrzelanego miejsca. - To był krótki atak, to wszystko szybko się odbyło, po pół godzinie alarm był już odwołany - dodał.