Atak na przejście graniczne. "Potężna eksplozja", "chmura pyłu"

"Lotnictwo uderzyło w infrastrukturę na granicy libańsko-syryjskiej, która była wykorzystywana przez Hezbollah do przemytu broni używanej przeciwko izraelskim cywilom" - przekazały siły zbrojne Izraela w komunikacie w mediach społecznościowych. Libański minister transportu Ali Hamieh powiedział agencji Reutera, że izraelskie bombardowania uszkodziły jeden z mostów granicznych.

Izraelskie naloty na Liban

Izrael przeprowadził już kilka uderzeń na sam Bejrut, za każdym razem - jak twierdzą władze Izraela - ataki były wymierzone w konkretnych wyższych dowódców tej wspieranej przez Iran organizacji. Pod koniec lipca zabito w ten sposób dowódcę wojskowego Hezbollahu Fuada Szukra. W piątek w nalocie na Bejrut zginął Ibrahim Akil, dowódca sił specjalnych grupy - Radwan. We wtorek w ataku na libańską stolicę zabito Ibrahima Kubaisiego odpowiedzialnego za siły rakietowe szyickiej formacji.

Uchodźcy, zabici, ranni

Od poniedziałku do Syrii uciekło ponad 22 tysiące osób, wielu z nich to Syryjczycy - poinformowała w czwartek AFP, powołując się na źródła w syryjskim aparacie bezpieczeństwa.

Choć Izrael informuje, że celami ataku są członkowie Hezbollahu, w trwających od poniedziałku intensywnych izraelskich bombardowaniach Libanu zginęło ponad 600 osób, z czego co najmniej 72 w środę. Co najmniej 50 ofiar śmiertelnych to dzieci. Kilka tysięcy osób zostało rannych.