Prezydent Argentyny zagrożony impeachmentem. Mówi o "brudnych szczurach"

Javier Milei w piątek wieczorem opublikował na swoim koncie w serwisie X link do projektu kryptowaluty o nazwie $LIBRA. "Ten prywatny projekt będzie poświęcony wspieraniu wzrostu argentyńskiej gospodarki" - napisał w poście. "Świat chce inwestować w Argentynie" – dodał we wpisie skierowanym do ponad 3,8 miliona obserwujących go osób. Kilka godzin później prezydent usunął ten post, a w kolejnym wytłumaczył, dlaczego tak zrobił. "Nie znałem szczegółów projektu i po zapoznaniu się z nimi postanowiłem nie rozpowszechniać go dalej" – powiedział. Zespół prezydenta Argentyny w rozmowie z CNN nazwał ten incydent "pomyłką".