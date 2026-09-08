Świat Brutalnie tłumił protesty w Syrii. Były generał aresztowany Adam Styczek |

Proces lojalistów al-Asada Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/ANTONIO PEDRO SANTOS

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Jak przekazały syryjskie służby bezpieczeństwa, cytowane przez publiczną agencję SANA, były generał Mohammad Ali Durgham został aresztowany w nadmorskim mieście Tartus na zachodzie kraju.

Na początku kariery służył jako dowódca plutonu w paramilitarnych Brygadach Obrony, dowodzonych przez Rifata al-Asada (brata ówczesnego prezydenta Syrii Hafiza al-Asada oraz wuja Baszara). W tamtym czasie brał udział w krwawej pacyfikacji islamistycznego powstania w mieście Hama w lutym 1982 roku. Według różnych szacunków zginęło wtedy od 10 do 40 tysięcy osób.

Portret obalonego prezydenta Syrii Baszara al-Asada w opuszczonym biurze w Damaszku Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ANTONIO PEDRO SANTOS

W latach 2009-2013 Durgham służył w 4. Dywizji Pancernej syryjskiego wojska, dowodzonej przez Mahera al-Asada, brata ówczesnego prezydenta Baszara al-Asada.

Według organizacji praw człowieka Human Rights Watch, powołującej się na relację syryjskiego dezertera, w 2011 roku. Durgham był jednym z generałów, którzy nakazali żołnierzom strzelać do uczestników pokojowych protestów antyrządowych w okolicach Damaszku. W 2012 roku został za to objęty sankcjami przez Unię Europejską.

Al-Asad skazany zaocznie za zbrodnie

Brutalnie tłumione demonstracje przerodziły się z czasem w wojnę domową, która pochłonęła ponad pół miliona ofiar i zakończyła się w grudniu 2024 roku obaleniem Asada w wyniku błyskawicznej ofensywy islamistycznych rebeliantów. Odsunięty od władzy prezydent i jego rodzina uciekli do Rosji, gdzie otrzymali azyl polityczny.

11 sierpnia sąd w Damaszku skazał zaocznie Baszara al-Asada na śmierć za zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości popełnione podczas wojny domowej.

Tego samego dnia skazany został również młodszy brat byłego prezydenta, Maher, oraz jego kuzyn Atef Nadżib, skazany za nadzorowanie represji za antyrządowe działania w prowincji Dara. Tydzień później inny kuzyn, Wasim al-Asad, został skazany na karę śmierci za zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości podczas wojny domowej.