Świat Trzy osoby zginęły w atakach na dwa lotniska cywilne w Arabii Saudyjskiej Adam Styczek |

Ataki na lotniska cywilne w Arabii Saudyjskiej Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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Wspierani przez Iran jemeńscy rebelianci Huti podali w środę rano, że przeprowadzili serię ataków dronowych i rakietowych na lotniska i instalacje wojskowe Arabii Saudyjskiej.

Huti zaatakowali saudyjskie lotniska Źródło zdjęcia: Reuters

W ataku na lotnisko w położonym na południu mieście Abha zginęły dwie osoby, a 28 zostało rannych. W uderzeniu na położony w Rijadzie międzynarodowy port lotniczy króla Chalida zginęła jedna osoba, a osiem zostało rannych - przekazała saudyjska agencja żeglugi powietrznej. Komunikat wydano w środę. Zaznaczono, że do ataków doszło we wtorek i w środę.

Rebelianci Huti atakują Jemen i Arabię Saudyjską

Latem na nowo rozgorzały walki między Huti a siłami rządowymi Jemenu. Rebelianci atakują też cele w Arabii Saudyjskiej, która jest głównym sojusznikiem uznawanego na arenie międzynarodowej jemeńskiego rządu.

To część trwającej od 2014 roku wojny domowej. W konflikcie zginęło już kilkaset tysięcy osób, doprowadził też do jednego z największych kryzysów humanitarnych na świecie. Trwające walki to największa eskalacja tego konfliktu od 2022 roku.

Podczas wrześniowej ofensywy Huti przejęli między innymi zachodnie wybrzeża Jemenu, położone przy kluczowej dla światowej żeglugi morskiej cieśninie Bab al-Mandab.

Przez przesmyk prowadzi najważniejsza trasa morska z Azji do Europy. Jego ewentualne zablokowanie groziłoby dalszymi zakłóceniami w światowym handlu, który już teraz jest dotknięty blokadą cieśniny Ormuz.

Jemeńskie wojska rządowe poinformowały w poniedziałek, że odbiły port Mokka, zdobyty niecały miesiąc wcześniej przez rebeliantów. Siły rządowe dodały, że prowadzą wraz ze wspierającą ich Arabią Saudyjską szeroko zakrojoną kontrofensywę na południowym zachodzie kraju.

Obie strony wydają wykluczające się komunikaty dotyczące kontrolowanych przez nie obecnie obszarów, sytuacja jest trudna do niezależnego zweryfikowania - podkreśliła agencja Associated Press.