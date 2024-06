Walki o Wowczańsk, położony w odległości ponad 70 km od Charkowa, trwają. Według rzecznika Zgrupowania Operacyjno-Strategicznego Chortyca Nazara Wołoszyna, siły ukraińskie kontrolują ok. 70 procent powierzchni miasta, w którym przed rosyjską ofensywą mieszkało kilkanaście tysięcy osób. Obecnie prawie wszyscy cywile opuścili to miejsce.

Zdaniem ukraińskich ekspertów do spraw wojskowości Rosjanie uważają Wowczańsk za "epicentrum walk w całym obwodzie charkowskim", co oznacza, że są gotowi, by "zetrzeć miasto z powierzchni ziemi", aby osiągnąć swoje militarne cele.