Apel Wołodymyra Zełenskiego po 50 dniach wojny

Prezydent Wołodymyr Zełenski zaapelował po 50 dniach wojny do społeczności międzynarodowej o udzielenie Ukrainie pomocy poprzez dostawy broni. W mediach społecznościowych udostępnił nagranie rozpoczynające się od słów: "50 dni rozprzestrzeniania się zła w Europie", na którym widać między innymi rannych i zniszczenia oraz grabieże dokonywane przez żołnierzy rosyjskich.

"Próbowali nas zniszczyć przez 50 dni, ale mieszkańcy stawiają heroiczny opór. Niczego się nie boimy, wiemy, o co walczymy. Mamy dość odwagi, by położyć kres złu"– napisał na Twitterze Zełenski we wpisie, w którym zamieścił też krótki film.