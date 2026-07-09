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Świat

Andy Burnham kandydatem na lidera Partii Pracy. Będzie nowym premierem Wielkiej Brytanii?

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Andy Burnham
Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer ogłosił swoją rezygnację
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Tolga Akmen/EPA/PAP
Andy Burnham został oficjalnym kandydatem na lidera Partii Pracy. Już pierwszego dnia zdobył wymaganą liczbę podpisów. W praktyce oznacza to, że były burmistrz Manchesteru stał się kandydatem na premiera Wielkiej Brytanii.

Proces oficjalnego zgłaszania kandydatów ruszył w czwartek rano. Zgodnie z zasadami Partii Pracy każdy pretendent musi uzyskać nominacje od 20 procent członków klubu parlamentarnego, czyli 81 posłów. Andy Burnham pokonał ten próg już pierwszego dnia, zdobywając 322 podpisy.

Andy Burnham
Andy Burnham
Źródło zdjęcia: Tolga Akmen/EPA/PAP

Oznacza to, że jeśli Burnhama poprze jeszcze tylko jedna osoba, to na politycznym polu bitwy zostanie on sam. Arytmetycznie będzie bowiem niemożliwe, by próg 81 głosów przekroczył inny kandydat. Klub parlamentarny laburzystów liczy 403 osoby.

Kto wyraził poparcie dla Andy'ego Burnhama?

Poparcie dla Burnhama wyrazili między innymi minister finansów Rachel Reeves, były szef ugrupowania Ed Miliband, szef komisji obrony w Izbie Gmin Tanmanjeet Singh Dhesi, a także Rosena Allin-Khan, brytyjsko-polska posłanka.

Proces nominacji zakończyć ma się 16 lipca. Jeśli Burnham nie będzie miał kontrkandydata, to według kalendarza wyborczego na nadzwyczajnej konferencji 17 lipca zostanie zatwierdzony jako lider ugrupowania. Z kolei 20 lipca, po audiencji u króla Karola III, nowy szef laburzystów stałby się premierem.

Potencjalny lider musi też mieć poparcie przynajmniej trzech organizacji stowarzyszonych z Partią Pracy, na przykład związków zawodowych. W przypadku Burnhama większość komentatorów uważa jednak ten drugi warunek za formalność. Poparcie dla byłego burmistrza Manchesteru zadeklarował związek "Unite".

Żaden z polityków Partii Pracy nie zgłosił chęci stawienia czoła Burnhamowi. Gdyby jednak tak się stało, uruchomiłoby to głosowanie wśród członków partii i stowarzyszonych organizacji, a lider wyłoniony zostałby pod koniec sierpnia.

Keir Starmer zrezygnował ze stanowiska

22 czerwca rezygnację ze stanowiska ogłosił premier Keir Starmer. To efekt między innymi złych sondaży, wyników wyborów lokalnych w Anglii i wyborów do parlamentów w Szkocji i Walii oraz rosnącego niezadowolenia w partii.

Trzy dni wcześniej Andy Burnham wywalczył mandat do Izby Gmin w wyborach uzupełniających w Makerfield. Tym samym spełnił wymóg regulaminu Partii Pracy, która od bycia posłem uzależnia możliwość ubiegania się o stanowisko lidera ugrupowania.

Burnham chciał już szefować ugrupowaniu dwa razy: w latach 2010 i 2015. Wtedy wyścig wygrali jednak odpowiednio Ed Miliband i Jeremy Corbyn.

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Źródło: PAP
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Tagi:
Wielka BrytaniaPartia PracyKeir Starmer
Kuba Koprzywa
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