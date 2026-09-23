Andrzej Poczobut spotkał się w USA z Johnem Coale'em, który pomógł go uwolnić
Jak dowiedziały się "Fakty" TVN, o godzinie 18.30 w Białym Domu rozpoczęło się spotkanie Andrzeja Poczobuta z Johnem Coale'em, specjalnym wysłannikiem prezydenta Donalda Trumpa na Białoruś. Odegrał on dużą rolę w negocjacjach pomiędzy Waszyngtonem i Mińskiem w sprawie uwolnienia polskiego dziennikarza.
Wcześniej doszło do spotkania dziennikarza z polskim charge d'affaires. Poinformował o tym sam Bogdan Klich we wpisie na platformie X.
"Andrzej Poczobut przybył do USA. Witamy Cię serdecznie w domu, drogi Andrzeju" - napisał. Do opublikowanego wpisu dołączył wspólne zdjęcie.
Opozycjonista, zapowiadając swoją podróż do USA, podkreślił na początku września, że otrzymał zaproszenie od środowisk polskich. Wśród zaplanowanych spotkań są też te z przedstawicielami amerykańskich władz.
Poczobut na Białorusi
Przed wizytą w USA opozycjonista przebywał od 8 do 15 września na Białorusi. W czasie wizyty spotkał się między innymi z mniejszością polską. Informował też o otwarciu nowego punktu nauczania języka polskiego przy Związku Polaków na Białorusi w Wołkowysku.
Poczobut przesiedział w białoruskich aresztach i więzieniach ponad pięć lat. W kwietniu został zwolniony z kolonii karnej na Białorusi, gdzie od 2023 roku odbywał wyrok ośmiu lat więzienia. Skazany został między innymi za "podżeganie do nienawiści" i "wzywanie do działań na rzecz wyrządzenia szkody bezpieczeństwu narodowemu". Organizacje praw człowieka uznały go za więźnia politycznego.