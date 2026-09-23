Świat Andrzej Poczobut spotkał się w USA z Johnem Coale'em, który pomógł go uwolnić Oprac. Adrian Wróbel |

Poczobut wrócił do Polski. "Żona musi załatwić kwestie wizowe" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Jak dowiedziały się "Fakty" TVN, o godzinie 18.30 w Białym Domu rozpoczęło się spotkanie Andrzeja Poczobuta z Johnem Coale'em, specjalnym wysłannikiem prezydenta Donalda Trumpa na Białoruś. Odegrał on dużą rolę w negocjacjach pomiędzy Waszyngtonem i Mińskiem w sprawie uwolnienia polskiego dziennikarza.

Wcześniej doszło do spotkania dziennikarza z polskim charge d'affaires. Poinformował o tym sam Bogdan Klich we wpisie na platformie X.

Andrzej Poczobut przybył do #USA. Witamy Cię serdecznie w domu, drogi Andrzeju. pic.twitter.com/LEroykTywR — Bogdan Klich (@BogdanKlich) September 23, 2026 Rozwiń

"Andrzej Poczobut przybył do USA. Witamy Cię serdecznie w domu, drogi Andrzeju" - napisał. Do opublikowanego wpisu dołączył wspólne zdjęcie.

Opozycjonista, zapowiadając swoją podróż do USA, podkreślił na początku września, że otrzymał zaproszenie od środowisk polskich. Wśród zaplanowanych spotkań są też te z przedstawicielami amerykańskich władz.

Poczobut na Białorusi

Przed wizytą w USA opozycjonista przebywał od 8 do 15 września na Białorusi. W czasie wizyty spotkał się między innymi z mniejszością polską. Informował też o otwarciu nowego punktu nauczania języka polskiego przy Związku Polaków na Białorusi w Wołkowysku.

Poczobut przesiedział w białoruskich aresztach i więzieniach ponad pięć lat. W kwietniu został zwolniony z kolonii karnej na Białorusi, gdzie od 2023 roku odbywał wyrok ośmiu lat więzienia. Skazany został między innymi za "podżeganie do nienawiści" i "wzywanie do działań na rzecz wyrządzenia szkody bezpieczeństwu narodowemu". Organizacje praw człowieka uznały go za więźnia politycznego.

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