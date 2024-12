"Przychodzimy tutaj już trzeci rok i nic się nie zmienia"

Dziękował wszystkim, którzy przychodzą, pamiętają i solidaryzują się "z naszymi kolegami, którzy siedzą, którzy cierpią". - Tylko to nam zostaje - dodał. Życzył też zebranym z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia "nadziei i wiary w lepsze jutro".

Poczobut w izolatce

Roman powiedział, że Andrzej Poczobut wciąż ma problemy zdrowotne, nadal nie otrzymuje też paczek żywnościowych, nie ma kontaktu z rodziną oprócz pisania i otrzymywania listów od najbliższych. Dodał, że w niektórych białoruskich więzieniach obowiązują zasady mówiące, że można raz na jakiś czas zadzwonić do bliskich, ale Andrzej nie miał jeszcze takiej możliwości.

Leonid Shcheglov/Pool via AP/EastNews

Andrzej Poczobut przebywa od 25 marca 2021 roku w areszcie Leonid Shcheglov/Pool via AP/EastNews

"Wszyscy więźniowie polityczni na Białorusi muszą wyjść z więzienia"

Podczas wiecu głos zabrał przebywający i pracujący w Polsce dziennikarz z Mohylewa Uładzimir Łapcewicz, który mówił, że obecnie w białoruskich więzieniach przebywa ponad 40 dziennikarzy, współpracowników niezależnych mediów. - (Siedzą) z różnych powodów, ale najgłówniejszy powód to, że mieli śmiałość coś powiedzieć o tym, co robi się na Białorusi, o tych represjach, które trwają, o tym bezprawiu, które też do tej pory trwa - zaznaczył.