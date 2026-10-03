Świat Anatolij Kaszpirowski nie żyje. Znany "hipnotyzer" miał 87 lat Oprac. Paulina Karpińska |

Anatolij Kaszpirowski Źródło wideo: "Dzień Dobry" TVN Źródło zdj. gł.: Andrzej Rybczyński/CAF/PAP

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Rosyjskie media informowały w lipcu, że Kaszpirowski chorował na nowotwór złośliwy. W sobotę pojawiły się doniesienia, że próbował leczyć chorobę na własną rękę i trafił do szpitala w stanie ciężkim.

Anatolij Kaszpirowski nie żyje

Kaszpirowski zdobył ogromną popularność w ZSRR oraz poza jego granicami pod koniec lat 80., kiedy jego publiczne "seanse lecznicze" zaczęły być transmitowane w telewizji. Przekonywał, że jego metody są skuteczne "od pierwszej sekundy".

Anatolij Kaszpirowski Źródło zdjęcia: Andrzej Zbraniecki/CAF/PAP

"Hipnotyzer" odbywał również zagraniczne tournee ze swoimi pokazami, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. W 1990 roku odwiedził Polskę, a jego seanse były emitowane na antenie TVP.