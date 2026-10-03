Anatolij Kaszpirowski nie żyje. Znany "hipnotyzer" miał 87 lat
Rosyjskie media informowały w lipcu, że Kaszpirowski chorował na nowotwór złośliwy. W sobotę pojawiły się doniesienia, że próbował leczyć chorobę na własną rękę i trafił do szpitala w stanie ciężkim.
Anatolij Kaszpirowski nie żyje
Kaszpirowski zdobył ogromną popularność w ZSRR oraz poza jego granicami pod koniec lat 80., kiedy jego publiczne "seanse lecznicze" zaczęły być transmitowane w telewizji. Przekonywał, że jego metody są skuteczne "od pierwszej sekundy".
"Hipnotyzer" odbywał również zagraniczne tournee ze swoimi pokazami, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. W 1990 roku odwiedził Polskę, a jego seanse były emitowane na antenie TVP.
Źródło: PAP