Ambasador Australii w Teheranie został we wtorek wezwany przez irańskie MSZ do złożenia wyjaśnień. Powodem są opublikowane przez dyplomatę w mediach społecznościowych zdjęcia. Przedstawiają trzy ubrane na fioletowo osoby oraz babeczki w tym samym kolorze i są wyrazem wsparcia obchodów dnia świadomości osób LGBTIQA+. Irańskie władze określiły je mianem "obraźliwych".

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Iranu wezwało we wtorek ambasadora Australii w Teheranie Iana McConville'a do wyjaśnień w związku z opublikowaną wcześniej na profilu ambasady serią zdjęć. Te przedstawiały McConville'a oraz dwójkę innych dyplomatów ubranych w fioletowe stroje. Na fotografiach widoczne były też babeczki w tym samym kolorze. "Świętujemy Wear it Purple Day z odrobiną fioletu i pysznymi babeczkami zrobionymi z miłością" - zaznaczono w opisie zdjęć.

Wear it Purple Day, o którym wspomniano, to obchodzony w Australii każdego roku dzień świadomości osób LGBTIQA+ (skrót od lesbijki, geje, osoby biseksualne, transpłciowe, interpłciowe, queerowe oraz aseksualne). Jak wskazuje odpowiedzialna za jego zainicjowanie organizacja, "dąży on do stworzenia wspierającego, bezpiecznego, wzmacniającego i inkluzywnego środowiska dla młodych, tęczowych osób".