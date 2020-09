Nawalny: opowiem, jak idzie mi powrót do zdrowia

"Opowiem, jak idzie mi powrót do zdrowia. Jestem na dobrej, choć długiej drodze do wyzdrowienia. Wszystkie obecne problemy, takie jak fakt, że telefon w moich rękach jest bezużyteczny jak kamień, a nalewanie sobie wody zamienia się w całą atrakcję, są niczym" - napisał Nawalny.

"Cześć, tu Nawalny"

"Cześć, tu Nawalny. Tęsknię za wami. Ciągle jeszcze niemal niczego nie potrafię, ale za to wczoraj zdołałem cały dzień oddychać samodzielnie. Zupełnie sam. Bez żadnej pomocy z zewnątrz, nie używałem nawet najzwyklejszego wentyla w gardle. Bardzo mi się to spodobało. To zadziwiający proces, przez wielu niedoceniany - polecam" - napisał opozycjonista. Był to pierwszy komentarz Nawalnego w mediach społecznościowych opublikowany od czasu, gdy - jak wskazali niemieccy specjaliści - padł ofiarą otrucia.